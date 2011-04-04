Ваша думка дуже цікава...Ви ж тут вже давно в темі.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:19
Ваша думка дуже цікава...Ви ж тут вже давно в темі.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 09:53
Байки про банки і не тільки....
26 число месяца
когда собираются публиковать цены января за газ?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Всі хто хотів давно перейшов до Нафтогаза на "Річний" по 4,73грн і не переймається тими цінами взагалі:))
Додано: Суб 26 гру, 2020 21:06
Re: Байки про банки і не тільки....
час назад мойбай опубликовал - 9,92 , мотивировал скачком котировок на хабе за последнюю декаду.
PS А чтои себе не делали газовий запас , уже просят показания подкреплять фотками счетчиков в вайбер-боте на 104.юа . Компи єто зло - уже начинает вилазить.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Додано: Нед 27 гру, 2020 10:05
ЛЕДЕНЕЦ ИМ В РУКУ
Goodman
Дров в лесу (думаю) на мою жизнь хватит
9,906 по харьковгазу+1,36 доставка(была)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Нед 27 гру, 2020 14:42
Нафтогаз 7.22
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 27 гру, 2020 18:07
Re: Байки про банки і не тільки....
Друзі, потрібна порада. Треба заплатити по реквізитах на рахунок фірми. Людині, яка буде платити, принципово мати паперову квитанцію про оплату з відділення банку. Тож питання - у відділеннях яких банків стягнуть найменшу комісію за такий платіж. З найближчих відділень - є ПУМБ, Приват, Ощад, А-Банк
Додано: Нед 27 гру, 2020 18:21
людина знає про Державний сервіс перевірки квитанцій
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Нед 27 гру, 2020 18:47
ПУМБ
1.9. Платіж Клієнта Банку на користь Клієнта іншого банку (стягується з
відправника платежу, якщо не вказано інше)
1% від суми
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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