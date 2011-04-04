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сайт интересный, но в заявлении ксерокопию сайта не приложишь
Все что есть на официальных сайтах и чьих-то базах в любой момент может исчезнуть. На прошлой неделе с такой ситуацией столкнулся. А вообще такое неоднократно уже бывало, когда надеешься, что где-то в интеренете доступна какая-то информация, а потом раз и обраруживаешь, что её уже нет и достать из других источников уже невозможно, хотя казалось она будет доступна вечно
Те-же выписки из банка, если вовремя не получил, спустя время могут уже и не дать или загнут цену.
В каких банках можно оформить открытие счёта удаленно? То что я знаю можно пересчитать на пальца одной руки и останутся свободные. Ни в одном из них нет кешбека по переводам СЭП, и большая часть имеет комиссию за переводы на счета юрлиц.
1finanсier написав:Друзі, потрібна порада. Треба заплатити по реквізитах на рахунок фірми. Людині, яка буде платити, принципово мати паперову квитанцію про оплату з відділення банку. Тож питання - у відділеннях яких банків стягнуть найменшу комісію за такий платіж. З найближчих відділень - є ПУМБ, Приват, Ощад, А-Банк
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В каких банках можно оформить открытие счёта удаленно? То что я знаю можно пересчитать на пальца одной руки и останутся свободные. Ни в одном из них нет кешбека по переводам СЭП, и большая часть имеет комиссию за переводы на счета юрлиц.