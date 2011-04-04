Додано: Нед 27 гру, 2020 19:04

Мизантрóп написав: людина знає про Державний сервіс перевірки квитанцій https://check.gov.ua/ людина знає про Державний сервіс перевірки квитанцій

сайт интересный, но в заявлении ксерокопию сайта не приложишьВсе что есть на официальных сайтах и чьих-то базах в любой момент может исчезнуть. На прошлой неделе с такой ситуацией столкнулся. А вообще такое неоднократно уже бывало, когда надеешься, что где-то в интеренете доступна какая-то информация, а потом раз и обраруживаешь, что её уже нет и достать из других источников уже невозможно, хотя казалось она будет доступна вечноТе-же выписки из банка, если вовремя не получил, спустя время могут уже и не дать или загнут цену.