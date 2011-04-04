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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1139114011411142>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 38
Більше десяти
24%
9
Від п'яти до десяти
39%
15
В чотирьох
13%
5
В трьох
0
0
В двох
8%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
11%
4
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:04

  Мизантрóп написав:людина знає про Державний сервіс перевірки квитанцій https://check.gov.ua/ :?:


сайт интересный, но в заявлении ксерокопию сайта не приложишь :D

Все что есть на официальных сайтах и чьих-то базах в любой момент может исчезнуть. На прошлой неделе с такой ситуацией столкнулся. А вообще такое неоднократно уже бывало, когда надеешься, что где-то в интеренете доступна какая-то информация, а потом раз и обраруживаешь, что её уже нет и достать из других источников уже невозможно, хотя казалось она будет доступна вечно :)

Те-же выписки из банка, если вовремя не получил, спустя время могут уже и не дать или загнут цену.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:42

  cohan написав:на счета застройщиков комис может быть выше - три,


Кешбек/бонус может :wink: ? Какой коммис :shock: ??
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:44

  jay2004 написав:
  cohan написав:на счета застройщиков комис может быть выше - три,


Кешбек/бонус может :wink: ? Какой коммис :shock: ??


Среди перечисленных банков ни у кого такого не видел, но в мелких жлобских банках встречал отдельную повышенную комиссию за перевод на счета конкретных юрлиц.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:52

  vitaliy_berdinskikh написав:
  jay2004 написав:
  cohan написав:на счета застройщиков комис может быть выше - три,


Кешбек/бонус может :wink: ? Какой коммис :shock: ??


Среди перечисленных банков ни у кого такого не видел, но в мелких жлобских банках встречал отдельную повышенную комиссию за перевод на счета конкретных юрлиц.


Нужно иметь "кешбечные" банки (можно даже удалённо оформить), делов-то...
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:можно даже удалённо оформить

В каких банках можно оформить открытие счёта удаленно? То что я знаю можно пересчитать на пальца одной руки и останутся свободные. Ни в одном из них нет кешбека по переводам СЭП, и большая часть имеет комиссию за переводы на счета юрлиц.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 27 гру, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:57

Re: Байки про банки і не тільки....

1finanсier написав:Друзі, потрібна порада. Треба заплатити по реквізитах на рахунок фірми. Людині, яка буде платити, принципово мати паперову квитанцію про оплату з відділення банку. Тож питання - у відділеннях яких банків стягнуть найменшу комісію за такий платіж. З найближчих відділень - є ПУМБ, Приват, Ощад, А-Банк
Райффайзен онлайн, 0 грн. Квитанции сипечатью можно получить в любом отделении
.......
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:03

  vitaliy_berdinskikh написав:
  jay2004 написав:можно даже удалённо оформить

В каких банках можно оформить открытие счёта удаленно? То что я знаю можно пересчитать на пальца одной руки и останутся свободные. Ни в одном из них нет кешбека по переводам СЭП, и большая часть имеет комиссию за переводы на счета юрлиц.


Попробуйте здесь найти знакомые банки, для начала. https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... banks.html Есть ещё куча других...
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:05

  vitaliy_berdinskikh написав:Ни в одном из них нет кешбека по переводам СЭП,


Если Вы не видите енота (кешбека) :cry: , то это не значит, что его нет :wink:
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:40

  jay2004 написав:
  cohan написав:на счета застройщиков комис может быть выше - три,


Кешбек/бонус может :wink: ? Какой коммис :shock: ??


самый обычный, звучит типа так:
комиссия 0,5% но не более 500 грн, но(!) на застройщика не более 2000 грн
лень искать, скорее всего встречалось у:
1) Глобус (тут 95% что у него - ну, УкрБуд аффилрование понятно, но я видел в контексте УноСити, там Обрий застройщик)
2) Ощад - 50%, в моем ЖК писали что так девочка обувала их
3) кто-то еще из средне-крупных, не Приват точно, не Альфа, может белочки... короче, был такой факт - опять же, может инициатива киевских отделений - своеобразная надбавка за инкассо, или(!) слабый финмон... как-то так
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:14

  jay2004 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ни в одном из них нет кешбека по переводам СЭП,


Если Вы не видите енота (кешбека) :cry: , то это не значит, что его нет :wink:

Або здавайте тему, або не дражніться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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