klug написав:Або здавайте тему, або не дражніться.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 00:48
Re: Байки про банки і не тільки....
Шукайте в "рудого":))
Додано: Пон 28 гру, 2020 07:44
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Додано: Пон 28 гру, 2020 11:53
Панове!
так чем закончилась в этом году законодательная возня про грядущие "налоговые амнистии"/"нулевые"декларации для физлиц
и "обязательное всеобщее декларирование" ?
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:35
Ничем. Гетьманцев подготовил проект и отправил его в раду. При этом сказал что это ещё должен одобрить президент. Всё.
Журналстики в Украине нет, потому как только самому Гетьманцеву стало нечего говорить по теме - тема в СМИ заглохла.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:07
ну, т.е. красавцы еще могут 31.12.2020 принять и подписать, с вступлением в силу "с момента подписания"... на 2021... а че нет?
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:31
Re: Байки про банки і не тільки....
Не могут. Вероятность принятия 31 декабря и вступления в силу 1 января примерно равна веротности встретить динозавра.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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