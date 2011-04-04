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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1139114011411142

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 39
Більше десяти
26%
10
Від п'яти до десяти
38%
15
В чотирьох
13%
5
В трьох
0
0
В двох
8%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
10%
4
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:48

Re: Байки про банки і не тільки....

klug написав:Або здавайте тему, або не дражніться.

Шукайте в "рудого":))
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 07:44

  cohan написав:
лень искать


Ключевое слово... :? Кому интересно - в личку.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:53

Панове!
так чем закончилась в этом году законодательная возня про грядущие "налоговые амнистии"/"нулевые"декларации для физлиц
и "обязательное всеобщее декларирование" ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:35

  flysoulfly написав:Панове!
так чем закончилась в этом году законодательная возня про грядущие "налоговые амнистии"/"нулевые"декларации для физлиц
и "обязательное всеобщее декларирование" ?

Ничем. Гетьманцев подготовил проект и отправил его в раду. При этом сказал что это ещё должен одобрить президент. Всё.

Журналстики в Украине нет, потому как только самому Гетьманцеву стало нечего говорить по теме - тема в СМИ заглохла.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:07

  vitaliy_berdinskikh написав:
  flysoulfly написав:Панове!
так чем закончилась в этом году законодательная возня про грядущие "налоговые амнистии"/"нулевые"декларации для физлиц
и "обязательное всеобщее декларирование" ?

Ничем. Гетьманцев подготовил проект и отправил его в раду. При этом сказал что это ещё должен одобрить президент. Всё
ну, т.е. красавцы еще могут 31.12.2020 принять и подписать, с вступлением в силу "с момента подписания"... :mrgreen: на 2021... а че нет?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  flysoulfly написав:ну, т.е. красавцы еще могут 31.12.2020 принять и подписать

Не могут. Вероятность принятия 31 декабря и вступления в силу 1 января примерно равна веротности встретить динозавра.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:35

Re: Байки про банки і не тільки....

flysoulfly написав:ну, т.е. красавцы еще могут 31.12.2020 принять и подписать, с вступлением в силу "с момента подписания"... :mrgreen: на 2021... а че нет?


В этом году уже не будет пленарных заседаний Рады, поэтому ничего принять не могут.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:28

  freeze написав:
flysoulfly написав:ну, т.е. красавцы еще могут 31.12.2020 принять и подписать, с вступлением в силу "с момента подписания"... :mrgreen: на 2021... а че нет?


В этом году уже не будет пленарных заседаний Рады, поэтому ничего принять не могут.

Можна зібрати позачергове засідання, якщо дуже закортить. Але Віталька правий - з цього приводу навряд.
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