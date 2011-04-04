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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 28 гру, 2020 00:48
klug написав:Або здавайте тему, або не дражніться.
Шукайте в "рудого":))
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Додано: Пон 28 гру, 2020 07:44
cohan написав:
лень искать
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Додано: Пон 28 гру, 2020 11:53
Панове!
так чем закончилась в этом году законодательная возня про грядущие "налоговые амнистии"/"нулевые"декларации для физлиц
и "обязательное всеобщее декларирование" ?
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flysoulfly
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Додано: Пон 28 гру, 2020 12:35
flysoulfly написав:
Панове!так чем закончилась в этом году законодательная возня про грядущие "налоговые амнистии"/"нулевые"декларации для физлиц
и "обязательное всеобщее декларирование" ?
Ничем. Гетьманцев подготовил проект и отправил его в раду. При этом сказал что это ещё должен одобрить президент. Всё.
Журналстики в Украине нет, потому как только самому Гетьманцеву стало нечего говорить по теме - тема в СМИ заглохла.
Mind the gap.
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- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:07
vitaliy_berdinskikh написав: flysoulfly написав:
Панове!так чем закончилась в этом году законодательная возня про грядущие "налоговые амнистии"/"нулевые"декларации для физлиц
и "обязательное всеобщее декларирование" ?
Ничем. Гетьманцев подготовил проект и отправил его в раду. При этом сказал что это ещё должен одобрить президент. Всё
ну, т.е. красавцы еще могут 31.12.2020 принять и подписать, с вступлением в силу "с момента подписания"...
на 2021... а че нет?
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flysoulfly
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:31
flysoulfly написав:
ну, т.е. красавцы еще могут 31.12.2020 принять и подписать
Не могут. Вероятность принятия 31 декабря и вступления в силу 1 января примерно равна веротности встретить динозавра.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Пон 28 гру, 2020 14:35
flysoulfly написав:
ну, т.е. красавцы еще могут 31.12.2020 принять и подписать, с вступлением в силу "с момента подписания"...
на 2021... а че нет?
В этом году уже не будет пленарных заседаний Рады, поэтому ничего принять не могут.
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freeze
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Додано: Пон 28 гру, 2020 15:28
freeze написав: flysoulfly написав:
ну, т.е. красавцы еще могут 31.12.2020 принять и подписать, с вступлением в силу "с момента подписания"...
на 2021... а че нет?
В этом году уже не будет пленарных заседаний Рады, поэтому ничего принять не могут.
Можна зібрати позачергове засідання, якщо дуже закортить. Але Віталька правий - з цього приводу навряд.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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