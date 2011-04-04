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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:57
Victor37 написав: flysoulfly написав:
ну, т.е. красавцы еще могут 31.12.2020 принять и подписать, с вступлением в силу "с момента подписания"... на 2021... а че нет?
Конституція України
ст. 94
Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування
Та ну, такое - законы читать. Лучше нафантазировать себе что-то и пойти излить на форум
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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