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У Нацбанку пропонують відмінити податок на доходи з депозитів, введений у 2014 році, і наступного року будуть продовжувати роботу в цьому напрямку.
"Ми цього року виходили з ініціативою на уряд, щоб відмінити податок на доходи з депозитів. За всю історію незалежності України такого податку не було. Він був введений в 2014 році, коли ситуація з надходженнями була просто жахливою. Сьогодні цього вже немає, є досить стала дохідна база, і ми вважаємо, що можна відмінити цей податок", - пояснив Шевченко.
"Він складається з двох складових – це 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Про військовий збір не йдеться. Доки йде війна, його треба лишати. А от прибрати 18% ПДФО, зважаючи на те, що депозитні ставки і так низькі, ми пропонували Міністерству фінансів і Уряду в законі про бюджет. Це не було враховано", - додав він.
За словами голови НБУ, наступного року регулятор буде продовжувати роботу в цьому напрямку.
jump написав:У Нацбанку пропонують відмінити податок на доходи з депозитів, введений у 2014 році, і наступного року будуть продовжувати роботу в цьому напрямку.
"Ми цього року виходили з ініціативою на уряд, щоб відмінити податок на доходи з депозитів. За всю історію незалежності України такого податку не було. Він був введений в 2014 році, коли ситуація з надходженнями була просто жахливою. Сьогодні цього вже немає, є досить стала дохідна база, і ми вважаємо, що можна відмінити цей податок", - пояснив Шевченко.
"Він складається з двох складових – це 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Про військовий збір не йдеться. Доки йде війна, його треба лишати. А от прибрати 18% ПДФО, зважаючи на те, що депозитні ставки і так низькі, ми пропонували Міністерству фінансів і Уряду в законі про бюджет. Це не було враховано", - додав він.
За словами голови НБУ, наступного року регулятор буде продовжувати роботу в цьому напрямку.
ще тре антикороновірусний податок, хоча би 5%, а то війна іде, а бабла хочецця, і тре ще вакцінаційний податок, 3%, вакцина дорога, не який там Спутнік, і на ПЦР ще 1%. Гуляти так гуляти.
jump написав:У Нацбанку пропонують відмінити податок на доходи з депозитів, введений у 2014 році, і наступного року будуть продовжувати роботу в цьому напрямку. "Ми цього року виходили з ініціативою на уряд, щоб відмінити податок на доходи з депозитів. За всю історію незалежності України такого податку не було. Він був введений в 2014 році, коли ситуація з надходженнями була просто жахливою. Сьогодні цього вже немає, є досить стала дохідна база, і ми вважаємо, що можна відмінити цей податок", - пояснив Шевченко. "Він складається з двох складових – це 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Про військовий збір не йдеться. Доки йде війна, його треба лишати. А от прибрати 18% ПДФО, зважаючи на те, що депозитні ставки і так низькі, ми пропонували Міністерству фінансів і Уряду в законі про бюджет. Це не було враховано", - додав він. За словами голови НБУ, наступного року регулятор буде продовжувати роботу в цьому напрямку.
Інтерв'ю "Економічній правді", що сьгодні опублікували, назвали "Голова НБУ Кирило Шевченко: Пропонуємо скасувати податок на доходи з депозитів". А варто б назвати "Ми пропонували це Мінфіну та уряду в законі про бюджет. Це не було враховано"(слова К. Шевченка). Інтерв'ю корисне для думаючих учасників форуму https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/669582/ Там і про МВФ, борги, запозичення, ОВДП, розмір ФГВФО багато інфо