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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1140114111421143

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 40
Більше десяти
25%
10
Від п'яти до десяти
38%
15
В чотирьох
15%
6
В трьох
0
0
В двох
8%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
10%
4
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:57

  Victor37 написав:
  flysoulfly написав:ну, т.е. красавцы еще могут 31.12.2020 принять и подписать, с вступлением в силу "с момента подписания"... :mrgreen: на 2021... а че нет?

Конституція України
ст. 94
Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування

Та ну, такое - законы читать. Лучше нафантазировать себе что-то и пойти излить на форум :mrgreen:
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:48

У НБУ пропонують скасувати податок на доходи з депозитів

У Нацбанку пропонують відмінити податок на доходи з депозитів, введений у 2014 році, і наступного року будуть продовжувати роботу в цьому напрямку.


"Ми цього року виходили з ініціативою на уряд, щоб відмінити податок на доходи з депозитів. За всю історію незалежності України такого податку не було. Він був введений в 2014 році, коли ситуація з надходженнями була просто жахливою. Сьогодні цього вже немає, є досить стала дохідна база, і ми вважаємо, що можна відмінити цей податок", - пояснив Шевченко.

"Він складається з двох складових – це 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Про військовий збір не йдеться. Доки йде війна, його треба лишати. А от прибрати 18% ПДФО, зважаючи на те, що депозитні ставки і так низькі, ми пропонували Міністерству фінансів і Уряду в законі про бюджет. Це не було враховано", - додав він.

За словами голови НБУ, наступного року регулятор буде продовжувати роботу в цьому напрямку.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:33

Re: Байки про банки і не тільки....

  jump написав:ми пропонували Міністерству фінансів і Уряду в законі про бюджет. Це не було враховано

Отже, в наступному році відміна малоймовірна :(
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:36

  jump написав:У Нацбанку пропонують відмінити податок на доходи з депозитів, введений у 2014 році, і наступного року будуть продовжувати роботу в цьому напрямку.


"Ми цього року виходили з ініціативою на уряд, щоб відмінити податок на доходи з депозитів. За всю історію незалежності України такого податку не було. Він був введений в 2014 році, коли ситуація з надходженнями була просто жахливою. Сьогодні цього вже немає, є досить стала дохідна база, і ми вважаємо, що можна відмінити цей податок", - пояснив Шевченко.

"Він складається з двох складових – це 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Про військовий збір не йдеться. Доки йде війна, його треба лишати. А от прибрати 18% ПДФО, зважаючи на те, що депозитні ставки і так низькі, ми пропонували Міністерству фінансів і Уряду в законі про бюджет. Це не було враховано", - додав він.

За словами голови НБУ, наступного року регулятор буде продовжувати роботу в цьому напрямку.

ще тре антикороновірусний податок, хоча би 5%, а то війна іде, а бабла хочецця,
і тре ще вакцінаційний податок, 3%, вакцина дорога, не який там Спутнік, і на ПЦР ще 1%. Гуляти так гуляти.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:50

  jump написав:У Нацбанку пропонують відмінити податок на доходи з депозитів, введений у 2014 році, і наступного року будуть продовжувати роботу в цьому напрямку.
"Ми цього року виходили з ініціативою на уряд, щоб відмінити податок на доходи з депозитів. За всю історію незалежності України такого податку не було. Він був введений в 2014 році, коли ситуація з надходженнями була просто жахливою. Сьогодні цього вже немає, є досить стала дохідна база, і ми вважаємо, що можна відмінити цей податок", - пояснив Шевченко.
"Він складається з двох складових – це 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Про військовий збір не йдеться. Доки йде війна, його треба лишати. А от прибрати 18% ПДФО, зважаючи на те, що депозитні ставки і так низькі, ми пропонували Міністерству фінансів і Уряду в законі про бюджет. Це не було враховано", - додав він.
За словами голови НБУ, наступного року регулятор буде продовжувати роботу в цьому напрямку.

Інтерв'ю "Економічній правді", що сьгодні опублікували, назвали "Голова НБУ Кирило Шевченко: Пропонуємо скасувати податок на доходи з депозитів". А варто б назвати "Ми пропонували це Мінфіну та уряду в законі про бюджет. Це не було враховано"(слова К. Шевченка). Інтерв'ю корисне для думаючих учасників форуму https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/669582/ Там і про МВФ, борги, запозичення, ОВДП, розмір ФГВФО багато інфо 8)
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:56

  chipmunk написав:
  jump написав:ми пропонували Міністерству фінансів і Уряду в законі про бюджет. Це не було враховано

Отже, в наступному році відміна малоймовірна :(

Виходячи з реалій сьогодення - так :cry: Але це не один мінус, що чекає нас в 2021. Не полінуйтесь, почитайте першоджерело - корисне чтиво для планування власної стратегії на 2021 8)
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:03

  jump написав:У Нацбанку пропонують відмінити податок на доходи з депозитів, введений у 2014 році, і наступного року будуть продовжувати роботу в цьому напрямку.

Козак-характерник
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