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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1141114211431144

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 40
Більше десяти
25%
10
Від п'яти до десяти
38%
15
В чотирьох
15%
6
В трьох
0
0
В двох
8%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
10%
4
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:02

Re: Байки про банки і не тільки....

  ТИХИЙ написав:Період орієнтації на форумних "аналітегів" я давно переріс
у них фантазии послабее , чем у п. Шевченко. Если , что и пишут - то только что узнают и пробуют, собственний опит. А война и нашествие - уже и так есть.
Єто интервью +100500 раз вичитали, погодили і обсосали .
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:06

Re: Байки про банки і не тільки....

https://psm7.com/news/novoe-naznachenie ... itiya.html Никитича и Нины Михайловны сын? Похож
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:14

Улюблена тема цієї гілки: "Із 1 січня ГК «Нафтогаз України» призупиняє підключення тарифного плану «Річний» для нових клієнтів"
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:"Із 1 січня ГК «Нафтогаз України» призупиняє підключення тарифного плану «Річний» для нових клієнтів"

похоже на загон в годовой тариф, после 1го или 31 января сообщат "мы не ожидали, что годовой тариф будет таким популярным, и решили его продлить"
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:26

  Козак-характерник написав:
  jump написав:У Нацбанку пропонують відмінити податок на доходи з депозитів, введений у 2014 році, і наступного року будуть продовжувати роботу в цьому напрямку.



давайте згадаємо того Уро**а дебіл**да що ввів податки

хай йому гикається досхочу!
:twisted: :twisted:
+50грн !
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