у них фантазии послабее , чем у п. Шевченко. Если , что и пишут - то только что узнают и пробуют, собственний опит. А война и нашествие - уже и так есть.
Єто интервью +100500 раз вичитали, погодили і обсосали .
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:02
Re: Байки про банки і не тільки....
у них фантазии послабее , чем у п. Шевченко. Если , что и пишут - то только что узнают и пробуют, собственний опит. А война и нашествие - уже и так есть.
Єто интервью +100500 раз вичитали, погодили і обсосали .
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:14
Улюблена тема цієї гілки: "
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 28 гру, 2020 22:26
давайте згадаємо того Уро**а дебіл**да що ввів податки
хай йому гикається досхочу!
+50грн !
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