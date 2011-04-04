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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1141114211431144

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 40
Більше десяти
25%
10
Від п'яти до десяти
38%
15
В чотирьох
15%
6
В трьох
0
0
В двох
8%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
10%
4
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:02

Re: Байки про банки і не тільки....

  ТИХИЙ написав:Період орієнтації на форумних "аналітегів" я давно переріс
у них фантазии послабее , чем у п. Шевченко. Если , что и пишут - то только что узнают и пробуют, собственний опит. А война и нашествие - уже и так есть.
Єто интервью +100500 раз вичитали, погодили і обсосали .
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:06

Re: Байки про банки і не тільки....

https://psm7.com/news/novoe-naznachenie ... itiya.html Никитича и Нины Михайловны сын? Похож
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:14

Улюблена тема цієї гілки: "Із 1 січня ГК «Нафтогаз України» призупиняє підключення тарифного плану «Річний» для нових клієнтів"
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:"Із 1 січня ГК «Нафтогаз України» призупиняє підключення тарифного плану «Річний» для нових клієнтів"

похоже на загон в годовой тариф, после 1го или 31 января сообщат "мы не ожидали, что годовой тариф будет таким популярным, и решили его продлить"
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:55

  ТИХИЙ написав:
  chipmunk написав:Отже, в наступному році відміна малоймовірна :(

Виходячи з реалій сьогодення - так :cry: Але це не один мінус, що чекає нас в 2021. Не полінуйтесь, почитайте першоджерело - корисне чтиво для планування власної стратегії на 2021 8)

Отменят, в связи с нецелесообразностью в результате потери вкладчиков. Налаженная работа печатного станка и рефинансов сделают свое дело, и закончат начатое в 2014. Пылесосы с внутреннего потребительского сектора переформатировали в замкнутый, системный, в остальном это тот же агрегат.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 06:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  ТИХИЙ написав:Інтерв'ю корисне для думаючих учасників форуму https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/669582/ Там і про МВФ, борги, запозичення, ОВДП, розмір ФГВФО багато інфо

Згодився шо Катерину задвинув на задвірки в НБУ...ізнивається над слабкою жінкою наш грандбанкір Шева.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:51

  ТИХИЙ написав:А если завтра война
а её сегодня ннету?
рили?
шоб ты так жил...(где-нибудь на окраине Горловки)


  vitaliy_berdinskikh написав:
  Victor37 написав:Конституція України
ст. 94
Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування
Та ну, такое - законы читать. Лучше нафантазировать себе что-то и пойти излить на форум :mrgreen:
"Конституция"... проституция.
Всё ж по конституции делают, ага. Самим не смешно?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 29 гру, 2020 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:55

Коли і до якого розміру можна підвищити гарантовану Фондом гарантування суму за вкладами?

— Це питання обговорюється тривалий час. Ми за поступове підвищення гарантованої суми. Раніше Рада фінансової стабільності підтримувала підвищення до 600 тис грн.

З часів останнього підвищення гарантованої суми зросли інфляція, середній розмір депозитів та доходи населення. Щоб таке підвищення відбулося, потрібно вирішити питання платоспроможністі фонду, у тому числі заборгованості перед урядом, та накопичити достатні кошти для потенційних виплат вкладникам.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/669582/
Шеву розмір Фонду ...абсолютно не цікавить.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:04

  ТИХИЙ написав:
  chipmunk написав: Не полінуйтесь, почитайте першоджерело - корисне чтиво для планування власної стратегії на 2021
Дуже таке "планування власної стратегії" на 2020-й допомогло щось передбачити? Ага, ага...
Так 2021-й у світі очикується не менш "прогнозований"...

В Україні горизонт планування зараз це місяць-два максимум...

...вчора почув на Радіо НВ гарну фразу:
"для экономики Украины на следующий год? - прогнозы хорошие, предчуствия плохие"
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