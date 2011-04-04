у них фантазии послабее , чем у п. Шевченко. Если , что и пишут - то только что узнают и пробуют, собственний опит. А война и нашествие - уже и так есть.
Єто интервью +100500 раз вичитали, погодили і обсосали .
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:02
Re: Байки про банки і не тільки....
у них фантазии послабее , чем у п. Шевченко. Если , что и пишут - то только что узнают и пробуют, собственний опит. А война и нашествие - уже и так есть.
Єто интервью +100500 раз вичитали, погодили і обсосали .
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:14
Улюблена тема цієї гілки: "
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 28 гру, 2020 22:55
Отменят, в связи с нецелесообразностью в результате потери вкладчиков. Налаженная работа печатного станка и рефинансов сделают свое дело, и закончат начатое в 2014. Пылесосы с внутреннего потребительского сектора переформатировали в замкнутый, системный, в остальном это тот же агрегат.
Black Jack - White Business
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Додано: Вів 29 гру, 2020 06:57
Re: Байки про банки і не тільки....
Згодився шо Катерину задвинув на задвірки в НБУ...ізнивається над слабкою жінкою наш грандбанкір Шева.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 10:51
а её сегодня ннету?
рили?
шоб ты так жил...(где-нибудь на окраине Горловки)
"Конституция"... проституция.
Всё ж по конституции делают, ага. Самим не смешно?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 29 гру, 2020 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 гру, 2020 10:55
Коли і до якого розміру можна підвищити гарантовану Фондом гарантування суму за вкладами?
— Це питання обговорюється тривалий час. Ми за поступове підвищення гарантованої суми. Раніше Рада фінансової стабільності підтримувала підвищення до 600 тис грн.
З часів останнього підвищення гарантованої суми зросли інфляція, середній розмір депозитів та доходи населення. Щоб таке підвищення відбулося, потрібно вирішити питання платоспроможністі фонду, у тому числі заборгованості перед урядом, та накопичити достатні кошти для потенційних виплат вкладникам.
Шеву розмір Фонду ...абсолютно не цікавить.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:04
Дуже таке "планування власної стратегії" на 2020-й допомогло щось передбачити? Ага, ага...
Так 2021-й у світі очикується не менш "прогнозований"...
В Україні горизонт планування зараз це місяць-два максимум...
...вчора почув на Радіо НВ гарну фразу:
"для экономики Украины на следующий год? - прогнозы хорошие, предчуствия плохие"
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