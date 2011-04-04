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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1142114311441145

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 40
Більше десяти
25%
10
Від п'яти до десяти
38%
15
В чотирьох
15%
6
В трьох
0
0
В двох
8%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
10%
4
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:17

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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:55

proftpd66 написав:
Alfa_Bank написав:Извините, может, не совсем понятно указала. Необходимо, чтоб в наш банк от банка-отправителя S.W.I.F.T. (то есть, из-за границы) поступил запрос на изменение назначения платежа. Обращаться вам нужно не к нам, а в банк-отправитель. Какие документы там нужно, вас проинформирует уже банк-отправитель. Это нужно сделать до 24.01, после этой даты платеж будет отправлен назад и удержана комиссия, согласно тарифов АБ - 50 дол.



если они не могут это сделать? как они это сделают??

свифт отправлен в том виде как он есть. Как они изменят назначения?
в протоколе написано, это назначение изменить его нельзя.

от куда у Вас информация что в свифт, который, уже был отправлен можно что-то изменить????????????????

===================

мне звонили с отделения и сказали что я могу прийти и написать заявление и в заявлении написать верное назначение.

Мне сказали что перезвонят. Но не звонили.
Вы можете попросить чтобы они позвонили мне повторно, так как они обещали? Почему они сказали, что я должен прийти в отделение Альфа-бана? Но Вы написали что я должен обратится в банк отправителя в США?

===================

работать не возможно, надо целый день тратить чтобы решить этот вопрос.

====================
отправлял международная система veem, они отправляют по всему миру. Установить назначение там НЕЛЬЗЯ! Я не могу там ничего поменять!

Они отправляют очень огромное количество денег.

можно первый и последний раз засчитать свифт в 800$. И я больше никогда не буду отправлять. Спасибо.



Кто знает можно ли изменить назначение платежа который был отправлен? Отправлен был посредником
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:00

как я изменю назначение в свитфе который уже был отправлен? этого нельзя сделать! И я не имею такой возможности через кабинет в будущих отправлениях.
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:12

Вышел как дурак стою в очереди
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:34

Alfa_Bank написав:Говорили с Дианой по телефону, она повторила тоже самое, что и вам написала. Она с вами свяжется и все уточнит.



Я только что пришел в отделение .

Мне сказали что нет ответа с валютного контроля .

Когда будет ответ
Мне сказали сначало утром что я могу написать заявление. А сейчас написали что нет ответа от валютного контроля.

Почему целый день нет ответа ?
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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