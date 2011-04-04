|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:17
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 10411
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 749 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:55
proftpd66 написав:
Alfa_Bank написав:Извините, может, не совсем понятно указала. Необходимо, чтоб в наш банк от банка-отправителя S.W.I.F.T. (то есть, из-за границы) поступил запрос на изменение назначения платежа. Обращаться вам нужно не к нам, а в банк-отправитель. Какие документы там нужно, вас проинформирует уже банк-отправитель. Это нужно сделать до 24.01, после этой даты платеж будет отправлен назад и удержана комиссия, согласно тарифов АБ - 50 дол.
если они не могут это сделать? как они это сделают??
свифт отправлен в том виде как он есть. Как они изменят назначения?
в протоколе написано, это назначение изменить его нельзя.
от куда у Вас информация что в свифт, который, уже был отправлен можно что-то изменить????????????????
===================
мне звонили с отделения и сказали что я могу прийти и написать заявление и в заявлении написать верное назначение.
Мне сказали что перезвонят. Но не звонили.
Вы можете попросить чтобы они позвонили мне повторно, так как они обещали? Почему они сказали, что я должен прийти в отделение Альфа-бана? Но Вы написали что я должен обратится в банк отправителя в США?
===================
работать не возможно, надо целый день тратить чтобы решить этот вопрос.
====================
отправлял международная система veem, они отправляют по всему миру. Установить назначение там НЕЛЬЗЯ! Я не могу там ничего поменять!
Они отправляют очень огромное количество денег.
можно первый и последний раз засчитать свифт в 800$. И я больше никогда не буду отправлять. Спасибо.
Кто знает можно ли изменить назначение платежа который был отправлен? Отправлен был посредником
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 4028
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 312 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:00
как я изменю назначение в свитфе который уже был отправлен? этого нельзя сделать! И я не имею такой возможности через кабинет в будущих отправлениях.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 4028
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 312 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:12
Вышел как дурак стою в очереди
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 4028
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 312 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:34
Alfa_Bank написав:Говорили с Дианой по телефону, она повторила тоже самое, что и вам написала. Она с вами свяжется и все уточнит.
Я только что пришел в отделение .
Мне сказали что нет ответа с валютного контроля .
Когда будет ответ
Мне сказали сначало утром что я могу написать заявление. А сейчас написали что нет ответа от валютного контроля.
Почему целый день нет ответа ?
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 4028
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 312 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|244
|218018
|
|
|50
|85585
|
|
|18
|22667
|
|