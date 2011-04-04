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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:17
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greenozon
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Додано: Вів 29 гру, 2020 15:55
proftpd66 написав:
Alfa_Bank написав:Извините, может, не совсем понятно указала. Необходимо, чтоб в наш банк от банка-отправителя S.W.I.F.T. (то есть, из-за границы) поступил запрос на изменение назначения платежа. Обращаться вам нужно не к нам, а в банк-отправитель. Какие документы там нужно, вас проинформирует уже банк-отправитель. Это нужно сделать до 24.01, после этой даты платеж будет отправлен назад и удержана комиссия, согласно тарифов АБ - 50 дол.
если они не могут это сделать? как они это сделают??
свифт отправлен в том виде как он есть. Как они изменят назначения?
в протоколе написано, это назначение изменить его нельзя.
от куда у Вас информация что в свифт, который, уже был отправлен можно что-то изменить????????????????
===================
мне звонили с отделения и сказали что я могу прийти и написать заявление и в заявлении написать верное назначение.
Мне сказали что перезвонят. Но не звонили.
Вы можете попросить чтобы они позвонили мне повторно, так как они обещали? Почему они сказали, что я должен прийти в отделение Альфа-бана? Но Вы написали что я должен обратится в банк отправителя в США?
===================
работать не возможно, надо целый день тратить чтобы решить этот вопрос.
====================
отправлял международная система veem, они отправляют по всему миру. Установить назначение там НЕЛЬЗЯ! Я не могу там ничего поменять!
Они отправляют очень огромное количество денег.
можно первый и последний раз засчитать свифт в 800$. И я больше никогда не буду отправлять. Спасибо.
Кто знает можно ли изменить назначение платежа который был отправлен? Отправлен был посредником
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для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871
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proftpd66
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:00
как я изменю назначение в свитфе который уже был отправлен? этого нельзя сделать! И я не имею такой возможности через кабинет в будущих отправлениях.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:12
Вышел как дурак стою в очереди
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для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871
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proftpd66
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:34
Alfa_Bank написав:Говорили с Дианой по телефону, она повторила тоже самое, что и вам написала. Она с вами свяжется и все уточнит.
Я только что пришел в отделение .
Мне сказали что нет ответа с валютного контроля .
Когда будет ответ
Мне сказали сначало утром что я могу написать заявление. А сейчас написали что нет ответа от валютного контроля.
Почему целый день нет ответа ?
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:16
Asdушный написав:
Глупость это то что Вы в этой ветке кричите. Я Вам рассказал как это делается в Свифта - не надо Вам это - не засоряйте тему.
я доношу свединье.Это работало без проблем:
Ощад, УкрЭксим, УкрГаз, Белки - засчитывают.
А в Алке не работает прийом SWIFT. Может быть что отправитель не будет дурью маяться, чтобы что-то отправлять по протоколу SWIFT ради 2 рубля . + ДОБАВОК:
И каждый следующий раз, надо кого-то просить опять, чтобы отправили что-то про протоколу??? зачем этим заниматься?
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proftpd66
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Додано: Вів 29 гру, 2020 21:48
proftpd66 написав: proftpd66 написав:
Alfa_Bank написав:Извините, может, не совсем понятно указала. Необходимо, чтоб в наш банк от банка-отправителя S.W.I.F.T. (то есть, из-за границы) поступил запрос на изменение назначения платежа. Обращаться вам нужно не к нам, а в банк-отправитель. Какие документы там нужно, вас проинформирует уже банк-отправитель. Это нужно сделать до 24.01, после этой даты платеж будет отправлен назад и удержана комиссия, согласно тарифов АБ - 50 дол.
если они не могут это сделать? как они это сделают??
свифт отправлен в том виде как он есть. Как они изменят назначения?
в протоколе написано, это назначение изменить его нельзя.
от куда у Вас информация что в свифт, который, уже был отправлен можно что-то изменить????????????????
===================
мне звонили с отделения и сказали что я могу прийти и написать заявление и в заявлении написать верное назначение.
Мне сказали что перезвонят. Но не звонили.
Вы можете попросить чтобы они позвонили мне повторно, так как они обещали? Почему они сказали, что я должен прийти в отделение Альфа-бана? Но Вы написали что я должен обратится в банк отправителя в США?
===================
работать не возможно, надо целый день тратить чтобы решить этот вопрос.
====================
отправлял международная система veem, они отправляют по всему миру. Установить назначение там НЕЛЬЗЯ! Я не могу там ничего поменять!
Они отправляют очень огромное количество денег.
можно первый и последний раз засчитать свифт в 800$. И я больше никогда не буду отправлять. Спасибо.
Кто знает можно ли изменить назначение платежа который был отправлен? Отправлен был посредником
для юриков (для физиков не сталкивался)
да, если накосорезил отправитель с назначением, то банк отправитель может послать уточнение к SWIFT - отдельным SWIFT сообщением. это уточнение зачастую идет дольше, чем сам платеж - в моей практике до недели.
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Shaman
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Додано: Вів 29 гру, 2020 22:06
Shaman
Юр. Лицо отправляет для физиков из США на 600млн$+ платежей в год БЕЗ назначения платежа!
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для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871
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proftpd66
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Додано: Вів 29 гру, 2020 22:49
от одного акка поступила жалоба, что сервис Манивео умудряется списивать деньги с карти привата самостоятельно. Кто в теме, каков там механизм и как с єтим всем "бороться" ???
Дякую
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Goodman
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