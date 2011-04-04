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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 гру, 2020 22:49
от одного акка поступила жалоба, что сервис Манивео умудряется списивать деньги с карти привата самостоятельно. Кто в теме, каков там механизм и как с єтим всем "бороться" ??? Дякую
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Додано: Сер 30 гру, 2020 07:12
Додано: Сер 30 гру, 2020 08:49
теж цікаво!
підписали одну людину на sweet.tv ввівши дані карти банку, а воно тепер само гроші забирає. Гадав знайду в кабінеті де забрати дані карти чи відв'язати її - не знайшов! WTF
+50грн !
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Додано: Сер 30 гру, 2020 09:34
А чем Манивео хуже Спотифай, Нетфликса или Liqpay (приватовского к слову) что не может самостоятельно без банка списывать деньги с карты?
Бороться с этим можно только перевыпуском карты - я так боролся с подпиской Liqpay.
Хотя бывают случаи когда и это не помогает и надо закрывать счёт и открывать по новой.
Их там нет и никогда не было - подписка разруливается через саму платежную систему и знает о ней только провайдер услуги, в данном случае Манивео и если он делает это не сам, а в помощью какого-то сервиса то ещё и этот сервис.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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