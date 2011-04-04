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Goodman написав:от одного акка поступила жалоба, что сервис Манивео умудряется списивать деньги с карти привата самостоятельно. Кто в теме, каков там механизм и как с єтим всем "бороться" ??? Дякую
А чем Манивео хуже Спотифай, Нетфликса или Liqpay (приватовского к слову) что не может самостоятельно без банка списывать деньги с карты?
Бороться с этим можно только перевыпуском карты - я так боролся с подпиской Liqpay.
Хотя бывают случаи когда и это не помогает и надо закрывать счёт и открывать по новой.
greenozon написав:Гадав знайду в кабінеті де забрати дані карти чи відв'язати її - не знайшов!
Их там нет и никогда не было - подписка разруливается через саму платежную систему и знает о ней только провайдер услуги, в данном случае Манивео и если он делает это не сам, а в помощью какого-то сервиса то ещё и этот сервис.
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ТИХИЙ написав:...Це стане передумовою до надважливого кроку для всієї банківської системи і вкладників – підвищення суми гарантування. Кінцева проміжна мета ФГВФО – підвищити цю суму до 600 тисяч гривень... https://news.finance.ua/ua/news/-/48398 ... ya-na-2021 Вашими бы устами да мёд пить
Більшість суми вкладів, що належать меншості вкладників мимо фонду, але це їх якось не парить:
У Фонді заявили, що його гарантії покривають вклади до 200 тис. грн: їх сума в банках-учасниках становить 227,1 млрд грн, це 39% суми всіх вкладів. При цьому у Фонді наголосили, що вкладами до 200 тис. грн володіють 98% вкладників-фізосіб. На решту 2% вкладників доводиться 355,3 млрд грн або 61% загального обсягу вкладів. https://nv.ua/ukr/biz/finance/vkladi-v- ... 33100.html