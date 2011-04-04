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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1142114311441145

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 40
Більше десяти
25%
10
Від п'яти до десяти
38%
15
В чотирьох
15%
6
В трьох
0
0
В двох
8%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
10%
4
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:49

от одного акка поступила жалоба, что сервис Манивео умудряется списивать деньги с карти привата самостоятельно. Кто в теме, каков там механизм и как с єтим всем "бороться" ??? :mrgreen: Дякую :lol:
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Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 07:12

  Goodman написав:от одного акка поступила жалоба, что сервис Манивео умудряется списивать деньги с карти привата самостоятельно. Кто в теме, каков там механизм и как с єтим всем "бороться" ??? :mrgreen: Дякую :lol:

Механизм только один - не брать денег во всяких помойках.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 08:49

  Goodman написав:от одного акка поступила жалоба, что сервис Манивео умудряется списивать деньги с карти привата самостоятельно. Кто в теме, каков там механизм и как с єтим всем "бороться" ??? :mrgreen: Дякую :lol:


теж цікаво!
підписали одну людину на sweet.tv ввівши дані карти банку, а воно тепер само гроші забирає. Гадав знайду в кабінеті де забрати дані карти чи відв'язати її - не знайшов! WTF
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:34

  Goodman написав:от одного акка поступила жалоба, что сервис Манивео умудряется списивать деньги с карти привата самостоятельно. Кто в теме, каков там механизм и как с єтим всем "бороться" ??? :mrgreen: Дякую :lol:

А чем Манивео хуже Спотифай, Нетфликса или Liqpay (приватовского к слову) что не может самостоятельно без банка списывать деньги с карты?

Бороться с этим можно только перевыпуском карты - я так боролся с подпиской Liqpay.

Хотя бывают случаи когда и это не помогает и надо закрывать счёт и открывать по новой.
  greenozon написав:Гадав знайду в кабінеті де забрати дані карти чи відв'язати її - не знайшов!

Их там нет и никогда не было - подписка разруливается через саму платежную систему и знает о ней только провайдер услуги, в данном случае Манивео и если он делает это не сам, а в помощью какого-то сервиса то ещё и этот сервис.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:підписали одну людину на sweet.tv ввівши дані карти банку, а воно тепер само гроші забирає. Гадав знайду в кабінеті де забрати дані карти чи відв'язати її - не знайшов! WTF


https://sweet.tv/cabinet - карти і оплата - вибрати карту і "удалить"

  ТИХИЙ написав:...Це стане передумовою до надважливого кроку для всієї банківської системи і вкладників – підвищення суми гарантування. Кінцева проміжна мета ФГВФО – підвищити цю суму до 600 тисяч гривень...
https://news.finance.ua/ua/news/-/48398 ... ya-na-2021
Вашими бы устами да мёд пить 8)


Більшість суми вкладів, що належать меншості вкладників мимо фонду, але це їх якось не парить:
У Фонді заявили, що його гарантії покривають вклади до 200 тис. грн: їх сума в банках-учасниках становить 227,1 млрд грн, це 39% суми всіх вкладів.
При цьому у Фонді наголосили, що вкладами до 200 тис. грн володіють 98% вкладників-фізосіб.
На решту 2% вкладників доводиться 355,3 млрд грн або 61% загального обсягу вкладів. https://nv.ua/ukr/biz/finance/vkladi-v- ... 33100.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Всім вивчати постанову...НБУ коннтролює УБКІ
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Reso ... 122020_171
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  Striker написав:Механизм только один - не брать денег во всяких помойках.
нажаль, зараз нема діевого механізму правити розум деяким особистостям, все роблять навпаки і головне - нема каяття.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 09:18

Re: Байки про банки і не тільки....

Коллеги. Как и обещал по qubittech.
Вложил 200$ в августе вывел 213$. На 31.12.20 заработал свои первые 13$. Свои деньги полностью отбил и теперь пирамидос будет работать чисто на пассив пока не умрет. Кто вместе со мной зашел в августе поздравляю :oops: . Всех с наступающим!
Зображення
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