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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 гру, 2020 22:49
от одного акка поступила жалоба, что сервис Манивео умудряется списивать деньги с карти привата самостоятельно. Кто в теме, каков там механизм и как с єтим всем "бороться" ??? Дякую
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Додано: Сер 30 гру, 2020 07:12
Додано: Сер 30 гру, 2020 08:49
теж цікаво!
підписали одну людину на sweet.tv ввівши дані карти банку, а воно тепер само гроші забирає. Гадав знайду в кабінеті де забрати дані карти чи відв'язати її - не знайшов! WTF
+50грн !
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Додано: Сер 30 гру, 2020 09:34
А чем Манивео хуже Спотифай, Нетфликса или Liqpay (приватовского к слову) что не может самостоятельно без банка списывать деньги с карты?
Бороться с этим можно только перевыпуском карты - я так боролся с подпиской Liqpay.
Хотя бывают случаи когда и это не помогает и надо закрывать счёт и открывать по новой.
Их там нет и никогда не было - подписка разруливается через саму платежную систему и знает о ней только провайдер услуги, в данном случае Манивео и если он делает это не сам, а в помощью какого-то сервиса то ещё и этот сервис.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 30 гру, 2020 09:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Більшість суми вкладів, що належать меншості вкладників мимо фонду, але це їх якось не парить:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:28
Всім вивчати постанову...НБУ коннтролює УБКІ
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Додано: Сер 30 гру, 2020 22:07
Re: Байки про банки і не тільки....
нажаль, зараз нема діевого механізму правити розум деяким особистостям, все роблять навпаки і головне - нема каяття.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Додано: Чет 31 гру, 2020 18:46
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 31 гру, 2020 19:07
Re: Байки про банки і не тільки....
ще один штат висунув ІВК звинувачення в покупці нерухомості за "брудні гроші".
Так що, піде в гості в санаторій до Лазаренка?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 31 гру, 2020 19:10
Затянут процесс до смерти
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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