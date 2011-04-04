З Новим Роком, колеги!!!
нехай в 2021 відмінять податки на депошки та піднімуть Фонд ВТРИЧІ!
будьмо
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 31 гру, 2020 20:29
З Новим Роком, колеги!!!
нехай в 2021 відмінять податки на депошки та піднімуть Фонд ВТРИЧІ!
будьмо
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 31 гру, 2020 20:45
Re: Байки про банки і не тільки....
І відсотки теж!
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Додано: Чет 31 гру, 2020 23:09
"Відмінити відсотки і утричі підняти податки..."
Записав. Щиро Ваш 2021.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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