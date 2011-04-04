З Новим Роком, колеги!!!
нехай в 2021 відмінять податки на депошки та піднімуть Фонд ВТРИЧІ!
будьмо
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 31 гру, 2020 20:29
З Новим Роком, колеги!!!
нехай в 2021 відмінять податки на депошки та піднімуть Фонд ВТРИЧІ!
будьмо
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 31 гру, 2020 20:45
Re: Байки про банки і не тільки....
І відсотки теж!
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Додано: Чет 31 гру, 2020 23:09
"Відмінити відсотки і утричі підняти податки..."
Записав. Щиро Ваш 2021.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:37
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа, с новым годом
Если сейчас отправить по реквизитам с А банка на депозит в Моно, зачислят когда? Сегодня возможно?
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:27
Re: Байки про банки і не тільки....
В гуглпей можна якось пересортувати картки? Чи тіки видаляти й додавати?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:39
сьогодні возможно тільки відходити від НР 2021!!!
гадаю не раніше понеділка
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:42
Re: Байки про банки і не тільки....
В додатку в меню "Способи оплати" можна сортувати.
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