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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1143114411451146

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 41
Більше десяти
27%
11
Від п'яти до десяти
37%
15
В чотирьох
15%
6
В трьох
0
0
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:29

З Новим Роком, колеги!!!
нехай в 2021 відмінять податки на депошки та піднімуть Фонд ВТРИЧІ!
будьмо
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:нехай в 2021 відмінять податки на депошки та піднімуть Фонд ВТРИЧІ!
будьмо

І відсотки теж!
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 23:09

"Відмінити відсотки і утричі підняти податки..."
Записав. Щиро Ваш 2021.
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  Мизантрóп написав:Затянут процесс до смерти


а что от него хотят?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:37

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, с новым годом
Если сейчас отправить по реквизитам с А банка на депозит в Моно, зачислят когда? Сегодня возможно?
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http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:27

Re: Байки про банки і не тільки....

В гуглпей можна якось пересортувати картки? Чи тіки видаляти й додавати?
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:39

  Алексей77 написав:Сегодня возможно?


сьогодні возможно тільки відходити від НР 2021!!!

Зображення

гадаю не раніше понеділка :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:42

Re: Байки про банки і не тільки....

chipmunk написав:В гуглпей можна якось пересортувати картки? Чи тіки видаляти й додавати?

В додатку в меню "Способи оплати" можна сортувати.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:27

  greenozon написав:З Новим Роком, колеги!!!
нехай в 2021 відмінять податки на депошки та піднімуть Фонд ВТРИЧІ!
будьмо


уже отмена налогов на депозиты никакой роли не играет при таких ставках
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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З Новим роком!
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