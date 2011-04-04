Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для отримання зарплати
https://news.finance.ua/ua/news/-/48500 ... a-zarplaty
PS чомусь був переконаний що це можна було робити раніше
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 02 січ, 2021 09:45
Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для отримання зарплати
https://news.finance.ua/ua/news/-/48500 ... a-zarplaty
PS чомусь був переконаний що це можна було робити раніше
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 02 січ, 2021 09:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Раньше при наличии права на практике всё упиралось в сопротивление бухгалтерии предприятия. Теперь и со стороны банка, и со стороны бухгалтерии всё должно быть организовано так что от работника требуется лишь предоставить номер счёта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 02 січ, 2021 10:15
С учётом разработанного законопроекта, что подоходный налог надо будет бухгалтерии платить не на один счёт по месту нахождения предприятия, а по месту регистрации каждого работника, хочется спросить голосом Петра Алексеевича - Тимур, каких б. тебе реформ еще не хватает (С)
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