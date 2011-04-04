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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1144114511461147

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 41
Більше десяти
27%
11
Від п'яти до десяти
37%
15
В чотирьох
15%
6
В трьох
0
0
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:45

Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для отримання зарплати
https://news.finance.ua/ua/news/-/48500 ... a-zarplaty


PS чомусь був переконаний що це можна було робити раніше
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:PS чомусь був переконаний що це можна було робити раніше
Раньше при наличии права на практике всё упиралось в сопротивление бухгалтерии предприятия. Теперь и со стороны банка, и со стороны бухгалтерии всё должно быть организовано так что от работника требуется лишь предоставить номер счёта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:15

  vitaliy_berdinskikh написав:
  greenozon написав:PS чомусь був переконаний що це можна було робити раніше
Раньше при наличии права на практике всё упиралось в сопротивление бухгалтерии предприятия. Теперь и со стороны банка, и со стороны бухгалтерии всё должно быть организовано так что от работника требуется лишь предоставить номер счёта.


С учётом разработанного законопроекта, что подоходный налог надо будет бухгалтерии платить не на один счёт по месту нахождения предприятия, а по месту регистрации каждого работника, хочется спросить голосом Петра Алексеевича - Тимур, каких б. тебе реформ еще не хватает (С) :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:17

  greenozon написав:Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для отримання зарплати
https://news.finance.ua/ua/news/-/48500 ... a-zarplaty


PS чомусь був переконаний що це можна було робити раніше

Правильно були переконані. Закон "Про оплату праці" діє ще з 1995 року, яким передбачена "За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця."
Але де-факто, було як було: платили на рахунки працівників в банку, де підприємство мало рахунок, і ніхто це питання не піднімав.
Так само як і зараз деякі бюджетні установи виплачують зп лише в певні банки, так що нічого особливо не змінила й ця Постанова НБУ.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:43

  vitaliy_berdinskikh написав:
  greenozon написав:PS чомусь був переконаний що це можна було робити раніше
Раньше при наличии права на практике всё упиралось в сопротивление бухгалтерии предприятия. Теперь и со стороны банка, и со стороны бухгалтерии всё должно быть организовано так что от работника требуется лишь предоставить номер счёта.


есть еще третья заинтересованная сторона - банки-кредиторы. Они до сих пор прописывают в договорах, что зп карты должны быть у них - или хотя бы их часть.
по большому счету бухгалтерии все равно.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:42

  Goodman написав:от одного акка поступила жалоба, что сервис Манивео умудряется списивать деньги с карти привата самостоятельно. Кто в теме, каков там механизм и как с єтим всем "бороться" ??? :mrgreen: Дякую :lol:
элементарно Ватсон,не подвязывать кредитку ,а брать займ на виртуалку (с которой через минуту и списать уже нечего ).Также снять галочку "списывать автоматически" и само собой вовремя долги гасить (а не дожидаясь автосписания).
Знаете наверно,12345 жадность это скверно :?: (с) Остров сокровищ
Митяйка
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