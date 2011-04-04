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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1144114511461147

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 41
Більше десяти
27%
11
Від п'яти до десяти
37%
15
В чотирьох
15%
6
В трьох
0
0
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:45

Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для отримання зарплати
https://news.finance.ua/ua/news/-/48500 ... a-zarplaty


PS чомусь був переконаний що це можна було робити раніше
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:PS чомусь був переконаний що це можна було робити раніше
Раньше при наличии права на практике всё упиралось в сопротивление бухгалтерии предприятия. Теперь и со стороны банка, и со стороны бухгалтерии всё должно быть организовано так что от работника требуется лишь предоставить номер счёта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:15

  vitaliy_berdinskikh написав:
  greenozon написав:PS чомусь був переконаний що це можна було робити раніше
Раньше при наличии права на практике всё упиралось в сопротивление бухгалтерии предприятия. Теперь и со стороны банка, и со стороны бухгалтерии всё должно быть организовано так что от работника требуется лишь предоставить номер счёта.


С учётом разработанного законопроекта, что подоходный налог надо будет бухгалтерии платить не на один счёт по месту нахождения предприятия, а по месту регистрации каждого работника, хочется спросить голосом Петра Алексеевича - Тимур, каких б. тебе реформ еще не хватает (С) :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:17

  greenozon написав:Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для отримання зарплати
https://news.finance.ua/ua/news/-/48500 ... a-zarplaty


PS чомусь був переконаний що це можна було робити раніше

Правильно були переконані. Закон "Про оплату праці" діє ще з 1995 року, яким передбачена "За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця."
Але де-факто, було як було: платили на рахунки працівників в банку, де підприємство мало рахунок, і ніхто це питання не піднімав.
Так само як і зараз деякі бюджетні установи виплачують зп лише в певні банки, так що нічого особливо не змінила й ця Постанова НБУ.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:43

  vitaliy_berdinskikh написав:
  greenozon написав:PS чомусь був переконаний що це можна було робити раніше
Раньше при наличии права на практике всё упиралось в сопротивление бухгалтерии предприятия. Теперь и со стороны банка, и со стороны бухгалтерии всё должно быть организовано так что от работника требуется лишь предоставить номер счёта.


есть еще третья заинтересованная сторона - банки-кредиторы. Они до сих пор прописывают в договорах, что зп карты должны быть у них - или хотя бы их часть.
по большому счету бухгалтерии все равно.
Shaman
 
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:42

  Goodman написав:от одного акка поступила жалоба, что сервис Манивео умудряется списивать деньги с карти привата самостоятельно. Кто в теме, каков там механизм и как с єтим всем "бороться" ??? :mrgreen: Дякую :lol:
элементарно Ватсон,не подвязывать кредитку ,а брать займ на виртуалку (с которой через минуту и списать уже нечего ).Также снять галочку "списывать автоматически" и само собой вовремя долги гасить (а не дожидаясь автосписания).
Знаете наверно,12345 жадность это скверно :?: (с) Остров сокровищ
Митяйка
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:48

Re: Байки про банки і не тільки....

  Митяйка написав:элементарно Ватсон,
пожалуй Вы правы, но мыслить задним умом - это сильная сторона большинства из нас.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 17:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:есть еще третья заинтересованная сторона - банки-кредиторы.

Собственно отношений банков и работодателей касаются изменения - теперь работодатель просто передает список счетов. При желании и после этого бухгалтерия может найти какую-то отмазку, а вот у банка уже нет рычагов потому он просто получает список счетов.

По крайне мере именно так это подавал Дубилет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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