Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для отримання зарплати
https://news.finance.ua/ua/news/-/48500 ... a-zarplaty
PS чомусь був переконаний що це можна було робити раніше
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 02 січ, 2021 09:45
Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для отримання зарплати
https://news.finance.ua/ua/news/-/48500 ... a-zarplaty
PS чомусь був переконаний що це можна було робити раніше
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 02 січ, 2021 09:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Раньше при наличии права на практике всё упиралось в сопротивление бухгалтерии предприятия. Теперь и со стороны банка, и со стороны бухгалтерии всё должно быть организовано так что от работника требуется лишь предоставить номер счёта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 02 січ, 2021 10:15
С учётом разработанного законопроекта, что подоходный налог надо будет бухгалтерии платить не на один счёт по месту нахождения предприятия, а по месту регистрации каждого работника, хочется спросить голосом Петра Алексеевича - Тимур, каких б. тебе реформ еще не хватает (С)
Додано: Суб 02 січ, 2021 10:17
Правильно були переконані. Закон "Про оплату праці" діє ще з 1995 року, яким передбачена "За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця."
Але де-факто, було як було: платили на рахунки працівників в банку, де підприємство мало рахунок, і ніхто це питання не піднімав.
Так само як і зараз деякі бюджетні установи виплачують зп лише в певні банки, так що нічого особливо не змінила й ця Постанова НБУ.
Додано: Суб 02 січ, 2021 10:43
есть еще третья заинтересованная сторона - банки-кредиторы. Они до сих пор прописывают в договорах, что зп карты должны быть у них - или хотя бы их часть.
по большому счету бухгалтерии все равно.
Додано: Суб 02 січ, 2021 13:07
Про депозити для новачків
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 02 січ, 2021 13:42
элементарно Ватсон,не подвязывать кредитку ,а брать займ на виртуалку (с которой через минуту и списать уже нечего ).Также снять галочку "списывать автоматически" и само собой вовремя долги гасить (а не дожидаясь автосписания).
Знаете наверно,12345 жадность это скверно (с) Остров сокровищ
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:48
Re: Байки про банки і не тільки....
пожалуй Вы правы, но мыслить задним умом - это сильная сторона большинства из нас.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Суб 02 січ, 2021 17:12
Re: Байки про банки і не тільки....
Собственно отношений банков и работодателей касаются изменения - теперь работодатель просто передает список счетов. При желании и после этого бухгалтерия может найти какую-то отмазку, а вот у банка уже нет рычагов потому он просто получает список счетов.
По крайне мере именно так это подавал Дубилет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 04 січ, 2021 09:53
Пробовал. Сказали в бухгалтерии чтобы не выпендривались, будут платить через банк с которым зарплатный проект. А не хотите так то идите к тем кто такой закон принимал, пусть депутаты зарплату платят
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|