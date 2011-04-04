Что и требовалось доказать
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:29
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:49
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:00
Re: Байки про банки і не тільки....
зазвичай в цьому закікавлений і банк і фірма, чому? комісії на зп проект менші, може ще якісь фішкі-плюшки фірма отримує від банку і тд ітп
а якщо буде рассипуха 100 людей 30 банків ?
+50грн !
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:47
Re: Байки про банки і не тільки....
Укрексимбанк: одна платежка 3 гривны. 100 людей - 300 гривен.
Ну, такое. Плюс учитывая что так или иначе современное предприятие рассылает кучу платежек - на их фоне это просто незаметная сумма.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:05
vitaliy_berdinskikh
я трішки про інше, що якщо в банк заходить великий з/п проект (100-500-1000+ клієнтів), то і фірма і банк мають вигоду! win-win ситуація,
а коли рассипуха-горох, то ніхто не виграє...
просто думки вголос
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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