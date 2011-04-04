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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1146114711481149>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 41
Більше десяти
27%
11
Від п'яти до десяти
37%
15
В чотирьох
15%
6
В трьох
0
0
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:29

  alex2013a90 написав:Сказали в бухгалтерии чтобы не выпендривались

Что и требовалось доказать :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:49

  alex2013a90 написав:Пробовал. Сказали в бухгалтерии чтобы не выпендривались, будут платить через банк с которым зарплатный проект. А не хотите так то идите к тем кто такой закон принимал, пусть депутаты зарплату платят :D


а хотели получать на карту госбанка или нет?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  Амвросий написав:а хотели получать на карту госбанка или нет?
а хіба є різниця?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  alex2013a90 написав:Сказали в бухгалтерии чтобы не выпендривались, будут платить через банк с которым зарплатный проект


зазвичай в цьому закікавлений і банк і фірма, чому? комісії на зп проект менші, може ще якісь фішкі-плюшки фірма отримує від банку і тд ітп
а якщо буде рассипуха 100 людей 30 банків ? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:а якщо буде рассипуха 100 людей 30 банків ?

Укрексимбанк: одна платежка 3 гривны. 100 людей - 300 гривен.

Ну, такое. Плюс учитывая что так или иначе современное предприятие рассылает кучу платежек - на их фоне это просто незаметная сумма.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:05

vitaliy_berdinskikh
я трішки про інше, що якщо в банк заходить великий з/п проект (100-500-1000+ клієнтів), то і фірма і банк мають вигоду! win-win ситуація,
а коли рассипуха-горох, то ніхто не виграє...

просто думки вголос
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:50

Re: Байки про банки і не тільки....

Та понятно что бухгалтера будут по отмашке руководства упираться до последнего и вертели они на мужском половом органе все те законы и инструкции. Менталитет.

Выгонять сотрудников на мероприятия встречи какого-то политика ведь тоже никто их не засавляет прям так чтоб аж яйца в тиски зажимать. Но делали это как в 2003, в 2009, так и продолжают делать до сих пор. А лохторат послушно выходит.

И так же послушно будет получать зарплату на карты банка с которым "порешал" директор, а не на те которые им удобней.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:52

Re: Байки про банки і не тільки....

Що краще наразідепозит у гривні під 10 чи у валюті під 1,5?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:01

  vitaliy_berdinskikh написав:И так же послушно будет получать зарплату на карты банка с которым "порешал" директор, а не на те которые им удобней.


Всегда есть выбор - поругаться с руководством и бухгалтерией с кадровиками или даже пожаловаться на них кому-то контролирующему, с перспективой искать новую работу, или не ругаться, а жить и работать как раньше в добром согласии с бухгалтерией и руководством предприятия.
Единственное исключение, если ты особо ценный сотрудник, и ты это знаешь, и руководство это знает, то можно найти добрый консенсус с уступкой руководства.
А если ты один из двадцати сборщиков окон на фирме, да у тебя не золотые руки, а обычные, то это называется получить на копейку выгоду и на гривну проблем на свою голову. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:04

  Investor_K написав:Що краще наразідепозит у гривні під 10 чи у валюті під 1,5?

Груша.
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