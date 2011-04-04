Что и требовалось доказать
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:29
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:49
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:00
Re: Байки про банки і не тільки....
зазвичай в цьому закікавлений і банк і фірма, чому? комісії на зп проект менші, може ще якісь фішкі-плюшки фірма отримує від банку і тд ітп
а якщо буде рассипуха 100 людей 30 банків ?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:47
Re: Байки про банки і не тільки....
Укрексимбанк: одна платежка 3 гривны. 100 людей - 300 гривен.
Ну, такое. Плюс учитывая что так или иначе современное предприятие рассылает кучу платежек - на их фоне это просто незаметная сумма.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:05
vitaliy_berdinskikh
я трішки про інше, що якщо в банк заходить великий з/п проект (100-500-1000+ клієнтів), то і фірма і банк мають вигоду! win-win ситуація,
а коли рассипуха-горох, то ніхто не виграє...
просто думки вголос
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:50
Re: Байки про банки і не тільки....
Та понятно что бухгалтера будут по отмашке руководства упираться до последнего и вертели они на мужском половом органе все те законы и инструкции. Менталитет.
Выгонять сотрудников на мероприятия встречи какого-то политика ведь тоже никто их не засавляет прям так чтоб аж яйца в тиски зажимать. Но делали это как в 2003, в 2009, так и продолжают делать до сих пор. А лохторат послушно выходит.
И так же послушно будет получать зарплату на карты банка с которым "порешал" директор, а не на те которые им удобней.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:52
Re: Байки про банки і не тільки....
Що краще наразідепозит у гривні під 10 чи у валюті під 1,5?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:01
Всегда есть выбор - поругаться с руководством и бухгалтерией с кадровиками или даже пожаловаться на них кому-то контролирующему, с перспективой искать новую работу, или не ругаться, а жить и работать как раньше в добром согласии с бухгалтерией и руководством предприятия.
Единственное исключение, если ты особо ценный сотрудник, и ты это знаешь, и руководство это знает, то можно найти добрый консенсус с уступкой руководства.
А если ты один из двадцати сборщиков окон на фирме, да у тебя не золотые руки, а обычные, то это называется получить на копейку выгоду и на гривну проблем на свою голову.
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:04
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