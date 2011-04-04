Это как раз предприятие получает выгоды на копейку и ради копеечной выгоды лишает работника возможности получать выгод на гривну.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Это как раз предприятие получает выгоды на копейку и ради копеечной выгоды лишает работника возможности получать выгод на гривну.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:22
Если работник не ценит внутренние правила и особенности предприятия, то в мире есть множество других замечательных работ, где можно открывать зарплатные карточки где захочешь.
Если предприятию очень нужен именно этот работник, то предприятие всегда пойдёт такому работнику навстречу.
Так раньше и было, зачем кому-то надо вставлять свой регуляторный пятак, непонятно.
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