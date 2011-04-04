Это как раз предприятие получает выгоды на копейку и ради копеечной выгоды лишает работника возможности получать выгод на гривну.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Это как раз предприятие получает выгоды на копейку и ради копеечной выгоды лишает работника возможности получать выгод на гривну.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:22
Если работник не ценит внутренние правила и особенности предприятия, то в мире есть множество других замечательных работ, где можно открывать зарплатные карточки где захочешь.
Если предприятию очень нужен именно этот работник, то предприятие всегда пойдёт такому работнику навстречу.
Так раньше и было, зачем кому-то надо вставлять свой регуляторный пятак, непонятно.
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:58
Re: Байки про банки і не тільки....
В Польше Фонд банковских гарантий (BFG) провёл поглощение Банком Pekao другого финучреждения — Idea Bank SA, занимающего около 0,5% польского банковского рынка по активам. Это произошло после того, как собственный капитал Idea Bank составил минус 482,8 млн злотых.
Работающий на украинском рынке Идея Банк является дочкой холдинга Getin Holding spolka akcyjna. Он принадлежит Лешеку Чарнецки, который считается самым богатым поляком.
Миллиардера Чарнецки подозревают в мошенничестве, связанном с банкротством коллекторской компании GetBack, которая была активно вовлечена в финансовый рынок страны.
По сути все шаги по поглощению были прописаны в конце 2020 года.
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:15
Це старший поляк (Кредо) проковтнув молодшого поляка (Ідею)?
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Додано: Пон 04 січ, 2021 18:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Капец, да при чём тут вообще Кредо?
Кредо пренадлежит польскому госбанку PKO.
Pekao это другой большой и самое главное коммерческий банк. Был раньше частью Unicredit но уже вышел из альянса.
Ideabank это один из банков Чарнецкого, он расчитан на мелкий бизнес и с украинским его объедняет только название. Прямым партнером украинского Идеябанка является второй (больший) банк Чарнецкого Getin Bank.
Pekao поглотил польский Ideabank.
На украинском Идеябанке это никак не отразится. Разве что кто-то грохнет Чарнецкого потому что эти многолетние разборки за его банки рискуют закончиться именно так по мафиозному. Но скорей Чарнецкий продаст украинский банк, как уже сделал с российским, теперь ещё продаёт белорусский (все называеются Идеябанк).
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 04 січ, 2021 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:44
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:47
Re: Байки про банки і не тільки....
8 січня банчики працюють?
а СЕП?
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Додано: Пон 04 січ, 2021 19:53
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