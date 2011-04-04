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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1146114711481149

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 41
Більше десяти
27%
11
Від п'яти до десяти
37%
15
В чотирьох
15%
6
В трьох
0
0
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  freeze написав:получить на копейку выгоду

Это как раз предприятие получает выгоды на копейку и ради копеечной выгоды лишает работника возможности получать выгод на гривну.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:22

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:получить на копейку выгоду

Это как раз предприятие получает выгоды на копейку и ради копеечной выгоды лишает работника возможности получать выгод на гривну.


Если работник не ценит внутренние правила и особенности предприятия, то в мире есть множество других замечательных работ, где можно открывать зарплатные карточки где захочешь.
Если предприятию очень нужен именно этот работник, то предприятие всегда пойдёт такому работнику навстречу.
Так раньше и было, зачем кому-то надо вставлять свой регуляторный пятак, непонятно.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:58

Re: Байки про банки і не тільки....

В Польше Фонд банковских гарантий (BFG) провёл поглощение Банком Pekao другого финучреждения — Idea Bank SA, занимающего около 0,5% польского банковского рынка по активам. Это произошло после того, как собственный капитал Idea Bank составил минус 482,8 млн злотых.

Работающий на украинском рынке Идея Банк является дочкой холдинга Getin Holding spolka akcyjna. Он принадлежит Лешеку Чарнецки, который считается самым богатым поляком.

Миллиардера Чарнецки подозревают в мошенничестве, связанном с банкротством коллекторской компании GetBack, которая была активно вовлечена в финансовый рынок страны.

По сути все шаги по поглощению были прописаны в конце 2020 года.

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3179433429
PPO
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:15

  PPO написав:В Польше Фонд банковских гарантий (BFG) провёл поглощение Банком Pekao другого финучреждения — Idea Bank SA, занимающего около 0,5% польского банковского рынка по активам. Это произошло после того, как собственный капитал Idea Bank составил минус 482,8 млн злотых.

Работающий на украинском рынке Идея Банк является дочкой холдинга Getin Holding spolka akcyjna. Он принадлежит Лешеку Чарнецки, который считается самым богатым поляком.

Миллиардера Чарнецки подозревают в мошенничестве, связанном с банкротством коллекторской компании GetBack, которая была активно вовлечена в финансовый рынок страны.

По сути все шаги по поглощению были прописаны в конце 2020 года.

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3179433429

Це старший поляк (Кредо) проковтнув молодшого поляка (Ідею)?
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:36

Re: Байки про банки і не тільки....

Капец, да при чём тут вообще Кредо?

Кредо пренадлежит польскому госбанку PKO.

Pekao это другой большой и самое главное коммерческий банк. Был раньше частью Unicredit но уже вышел из альянса.

Ideabank это один из банков Чарнецкого, он расчитан на мелкий бизнес и с украинским его объедняет только название. Прямым партнером украинского Идеябанка является второй (больший) банк Чарнецкого Getin Bank.

Pekao поглотил польский Ideabank.

На украинском Идеябанке это никак не отразится. Разве что кто-то грохнет Чарнецкого потому что эти многолетние разборки за его банки рискуют закончиться именно так по мафиозному. Но скорей Чарнецкий продаст украинский банк, как уже сделал с российским, теперь ещё продаёт белорусский (все называеются Идеябанк).
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 04 січ, 2021 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:39

Пекао и Кредо както связаны?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:44

  Investor_K написав:Пекао и Кредо както связаны?

Вообще никак.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:47

Re: Байки про банки і не тільки....

8 січня банчики працюють?
а СЕП?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:49

8 у всех второйдень Рождества
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:53

  Investor_K написав:8 у всех второйдень Рождества

хорошо шо не осьме марта
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