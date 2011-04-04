Так він давно на OLX, але ніхто не бере. Дракони улітку оглянули посилку на НП і відправили назад.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 січ, 2021 20:38
Так він давно на OLX, але ніхто не бере. Дракони улітку оглянули посилку на НП і відправили назад.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 04 січ, 2021 20:49
Чарнецкому деньги нужны но не настолько чтоб сливать украинский банк за сколько дадут. Как к примеру Пинчуком был продан КредитДнепр. ИдеяБанк (украинский) достаточно прибыльный и когда продажу анонсировали не только меня удивлял вопрос "зачем продавать прибыльный банк?".
Тем более что сейчас в ситуации когда у Чарнецкого один польский банк уже отжали потребность в деньгах уменьшилась: Гетин чувствует себя достаточно неплохо, а на судебные разборки нужно гораздо меньше денег чем на докапитализацию польской Идеи.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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