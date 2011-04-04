Так він давно на OLX, але ніхто не бере. Дракони улітку оглянули посилку на НП і відправили назад.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 січ, 2021 20:38
Так він давно на OLX, але ніхто не бере. Дракони улітку оглянули посилку на НП і відправили назад.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 04 січ, 2021 20:49
Чарнецкому деньги нужны но не настолько чтоб сливать украинский банк за сколько дадут. Как к примеру Пинчуком был продан КредитДнепр. ИдеяБанк (украинский) достаточно прибыльный и когда продажу анонсировали не только меня удивлял вопрос "зачем продавать прибыльный банк?".
Тем более что сейчас в ситуации когда у Чарнецкого один польский банк уже отжали потребность в деньгах уменьшилась: Гетин чувствует себя достаточно неплохо, а на судебные разборки нужно гораздо меньше денег чем на докапитализацию польской Идеи.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:08
Re: Байки про банки і не тільки....
Вытащил статью с Выборчей если кому интересно почитать об аргументах сторон в деле о польском Идея-банке
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:01
Національний банк оприлюднив плани проведення інспекційних перевірок банків та небанківських фінустанов на 2021 рік
НБУ в 2021 році запланував проведення інспекційних перевірок у 43 банках, частка яких становить 87% активів банківської системи
у I кварталі перевірки відбудуться в 7 банках:
ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ",
АТ "ЄПБ",
АТ "БАНК 3/4",
АТ "ПУМБ",
АТ "АП БАНК",
АТ "АСВІО БАНК",
АТ "ОКСІ БАНК";
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:56
Коллеги!
Есть ли у кого инфа про какие-либо настапающие на днях, с введением ЛОКДАУНА, конкретные ограничения в работе конкретных банков ?
и не по теме, но "за жизнь" - а магазины, торгующие электроникой и мобилками в этот ЛОКДАУН будут работать?
А пенсионеров будут в общественный транспорт пускать?
(я так и не понял шото... )
Додано: Вів 05 січ, 2021 11:17
Мы ж не в Лондоне,всё будет работать,что нельзя-на вынос или заказ.У курьеров начнутся жныва
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Вів 05 січ, 2021 11:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Знову власники Епіків/АТБ після лоХдауНа, куплять пару островів
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 05 січ, 2021 13:39
а які два банчики планують з речами на вихід у 2021?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 05 січ, 2021 13:57
Два перших і два останніх в списку можуть такими бути.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:09
Не тільки:
Куратор “Великого будівництва” на Новий рік купив дружині маєток під Києвом за 10 млн грн – ЗМІ
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