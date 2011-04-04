RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1147114811491150

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 41
Більше десяти
27%
11
Від п'яти до десяти
37%
15
В чотирьох
15%
6
В трьох
0
0
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:38

  vitaliy_berdinskikh написав:Но скорей Чарнецкий продаст украинский банк, как уже сделал с российским

Так він давно на OLX, але ніхто не бере. Дракони улітку оглянули посилку на НП і відправили назад.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5263
З нами з: 18.08.14
Подякував: 236 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:49

  klug написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Но скорей Чарнецкий продаст украинский банк, как уже сделал с российским

Так він давно на OLX, але ніхто не бере. Дракони улітку оглянули посилку на НП і відправили назад.

Чарнецкому деньги нужны но не настолько чтоб сливать украинский банк за сколько дадут. Как к примеру Пинчуком был продан КредитДнепр. ИдеяБанк (украинский) достаточно прибыльный и когда продажу анонсировали не только меня удивлял вопрос "зачем продавать прибыльный банк?".

Тем более что сейчас в ситуации когда у Чарнецкого один польский банк уже отжали потребность в деньгах уменьшилась: Гетин чувствует себя достаточно неплохо, а на судебные разборки нужно гораздо меньше денег чем на докапитализацию польской Идеи.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2599
З нами з: 06.08.19
Подякував: 618 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 00:08

Re: Байки про банки і не тільки....

Вытащил статью с Выборчей если кому интересно почитать об аргументах сторон в деле о польском Идея-банке
https://telegra.ph/To-nieprawda-%C5%BCe ... zuty-01-04
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2599
З нами з: 06.08.19
Подякував: 618 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:01

Національний банк оприлюднив плани проведення інспекційних перевірок банків та небанківських фінустанов на 2021 рік

НБУ в 2021 році запланував проведення інспекційних перевірок у 43 банках, частка яких становить 87% активів банківської системи

у I кварталі перевірки відбудуться в 7 банках:
ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ",
АТ "ЄПБ",
АТ "БАНК 3/4",
АТ "ПУМБ",
АТ "АП БАНК",
АТ "АСВІО БАНК",
АТ "ОКСІ БАНК";

https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... s_2021.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10501
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:56

Коллеги!
Есть ли у кого инфа про какие-либо настапающие на днях, с введением ЛОКДАУНА, конкретные ограничения в работе конкретных банков ?


и не по теме, но "за жизнь" - а магазины, торгующие электроникой и мобилками в этот ЛОКДАУН будут работать?

А пенсионеров будут в общественный транспорт пускать?

(я так и не понял шото... )
flysoulfly
 
Повідомлень: 208
З нами з: 13.01.09
Подякував: 111 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:17

  flysoulfly написав:Коллеги!
Есть ли у кого инфа про какие-либо настапающие на днях, с введением ЛОКДАУНА, конкретные ограничения в работе конкретных банков ?


и не по теме, но "за жизнь" - а магазины, торгующие электроникой и мобилками в этот ЛОКДАУН будут работать?

А пенсионеров будут в общественный транспорт пускать?

(я так и не понял шото... )

Мы ж не в Лондоне,всё будет работать,что нельзя-на вынос или заказ.У курьеров начнутся жныва :D
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5045
З нами з: 03.12.14
Подякував: 783 раз.
Подякували: 913 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:56

Re: Байки про банки і не тільки....

Знову власники Епіків/АТБ після лоХдауНа, куплять пару островів :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9417
З нами з: 19.10.15
Подякував: 563 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:39

  greenozon написав:Національний банк оприлюднив плани проведення інспекційних перевірок банків та небанківських фінустанов на 2021 рік

НБУ в 2021 році запланував проведення інспекційних перевірок у 43 банках, частка яких становить 87% активів банківської системи

у I кварталі перевірки відбудуться в 7 банках:
ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ",
АТ "ЄПБ",
АТ "БАНК 3/4",
АТ "ПУМБ",
АТ "АП БАНК",
АТ "АСВІО БАНК",
АТ "ОКСІ БАНК";

https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... s_2021.pdf

а які два банчики планують з речами на вихід у 2021?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22949
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1713 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:57

  flyman написав:
  greenozon написав:Національний банк оприлюднив плани проведення інспекційних перевірок банків та небанківських фінустанов на 2021 рік

НБУ в 2021 році запланував проведення інспекційних перевірок у 43 банках, частка яких становить 87% активів банківської системи

у I кварталі перевірки відбудуться в 7 банках:
ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ",
АТ "ЄПБ",
АТ "БАНК 3/4",
АТ "ПУМБ",
АТ "АП БАНК",
АТ "АСВІО БАНК",
АТ "ОКСІ БАНК";

https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... s_2021.pdf

а які два банчики планують з речами на вихід у 2021?

Два перших і два останніх в списку можуть такими бути.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35787
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1793 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:09

  Долярчик написав:Знову власники Епіків/АТБ після лоХдауНа, куплять пару островів :D


Не тільки: :)
Куратор “Великого будівництва” на Новий рік купив дружині маєток під Києвом за 10 млн грн – ЗМІ
https://prm.ua/kurator-velykoho-budivny ... n-hrn-zmi/
V2
4
 
Повідомлень: 6935
З нами з: 03.07.09
Подякував: 256 раз.
Подякували: 1189 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1147114811491150
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 218072
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 85642
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 22688
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28217)
05.01.2021 14:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.