|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:28
Re: Байки про банки і не тільки....
Кто подскажет что там слышно по МИСТОбанку?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:03
Сім'ї "слуг народу" накупили в 2020 році елітні Lexus, Mercedes і Land Cruiser
Сім’ї народних депутатів "Слуги народу" у 2020 році придбали низку люксових автомобілів Lexus, Mercedes-Benz, Toyota ціною від 50 до 300 тисяч доларів.
Зокрема, батько парламентаря Сергія Нагорняка купив Lexus ES 2020 року за 50 тисяч доларів. Про це свідчить Youtube "Слідство.Інфо".
Також мати народного депутата від "Слуги народу" Олександра Горобця придбала Mercedes-Benz G 500 вартістю до 300 тисяч доларів.
Крім цього, дружина нардепа Юрія Корявченкова взяла Toyota Land Cruiser, який коштує від 80 тисяч до 250 тисяч доларів.
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:27
Re: Байки про банки і не тільки....
Почему они не хотят ездить на велосипедах?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|