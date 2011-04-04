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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:28
Re: Байки про банки і не тільки....
Кто подскажет что там слышно по МИСТОбанку?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:03
Сім'ї "слуг народу" накупили в 2020 році елітні Lexus, Mercedes і Land Cruiser
Сім’ї народних депутатів "Слуги народу" у 2020 році придбали низку люксових автомобілів Lexus, Mercedes-Benz, Toyota ціною від 50 до 300 тисяч доларів.
Зокрема, батько парламентаря Сергія Нагорняка купив Lexus ES 2020 року за 50 тисяч доларів. Про це свідчить Youtube "Слідство.Інфо".
Також мати народного депутата від "Слуги народу" Олександра Горобця придбала Mercedes-Benz G 500 вартістю до 300 тисяч доларів.
Крім цього, дружина нардепа Юрія Корявченкова взяла Toyota Land Cruiser, який коштує від 80 тисяч до 250 тисяч доларів.
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:27
Re: Байки про банки і не тільки....
Почему они не хотят ездить на велосипедах?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 05 січ, 2021 16:55
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:14
быстро кончают
Місто Банк
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:29
Оно конечно все понятно, но желательно конкретные претензии предъявлять.
Юзик вроде как неплохо зарабатывал и до депутатства, к нему есть претензии в цифрах и докуметах?
Горобець был помощником депутата еще 6 созыва и чето то там "житлобуд", есть претензии конкретные?
Нагорняк бизнесмен, с 12 года в ударе, с 15 в порошенка, сейчас в слугах, претензии в цифрах есть?
А то получается смешно, как кличко - вор, так докажите, а тут прям возмущение
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:12
vano80
Жодних претензій!
Все справедливо: одним - нові тарифи, іншим - нові автомобілі!
Додано: Вів 05 січ, 2021 22:05
еще раз спрошу:
Есть ли у кого инфа про какие-либо наступающие с введением у нас ЛОКДАУНА, конкретные ограничения в работе каких-токонкретных банков ?
типа временного закрытия каких-то отделений ?
или уменьшения часов работы?
или еще чего
Додано: Вів 05 січ, 2021 22:09
непредсказуем только ощАд.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Вів 05 січ, 2021 23:53
та не, комиссии как раз больше. При оплате з.п. банки берут процент от суммы, а при оплате на счет в др. банке всего лишь стоимость платежки (как правило 2-3 грн, а если нормальный пакет, то и бесплатно)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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