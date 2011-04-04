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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1149115011511152>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 41
Більше десяти
27%
11
Від п'яти до десяти
37%
15
В чотирьох
15%
6
В трьох
0
0
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:28

Re: Байки про банки і не тільки....

Кто подскажет что там слышно по МИСТОбанку?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:03

  V2 написав:
  Долярчик написав:Знову власники Епіків/АТБ після лоХдауНа, куплять пару островів :D


Не тільки: :)
Куратор “Великого будівництва” на Новий рік купив дружині маєток під Києвом за 10 млн грн – ЗМІ
https://prm.ua/kurator-velykoho-budivny ... n-hrn-zmi/


Сім'ї "слуг народу" накупили в 2020 році елітні Lexus, Mercedes і Land Cruiser

Сім’ї народних депутатів "Слуги народу" у 2020 році придбали низку люксових автомобілів Lexus, Mercedes-Benz, Toyota ціною від 50 до 300 тисяч доларів.

Зокрема, батько парламентаря Сергія Нагорняка купив Lexus ES 2020 року за 50 тисяч доларів. Про це свідчить Youtube "Слідство.Інфо".

Також мати народного депутата від "Слуги народу" Олександра Горобця придбала Mercedes-Benz G 500 вартістю до 300 тисяч доларів.

Крім цього, дружина нардепа Юрія Корявченкова взяла Toyota Land Cruiser, який коштує від 80 тисяч до 250 тисяч доларів.
https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... ruiser.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:27

Re: Байки про банки і не тільки....

Почему они не хотят ездить на велосипедах?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:55

  Investor_K написав:Почему они не хотят ездить на велосипедах?

«Ви мені сказали: як так, ми їдемо на велосипеді, а ви на автомобілі. Хлопці, все вірно ви кажете. Я можу їздити на велосипеді — ви хочете, щоби мене грохнули?», — відповів Зеленський.

https://hromadske.ua/posts/vi-hochete-s ... velosipedi
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:14

  Investor_K написав:Почему они не хотят ездить на велосипедах?

быстро кончают :D
  ihorsic написав:Кто подскажет что там слышно по МИСТОбанку?

:arrow: Місто Банк
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:29

  jump написав:
  V2 написав:
  Долярчик написав:Знову власники Епіків/АТБ після лоХдауНа, куплять пару островів :D


Не тільки: :)
Куратор “Великого будівництва” на Новий рік купив дружині маєток під Києвом за 10 млн грн – ЗМІ
https://prm.ua/kurator-velykoho-budivny ... n-hrn-zmi/


Сім'ї "слуг народу" накупили в 2020 році елітні Lexus, Mercedes і Land Cruiser

Сім’ї народних депутатів "Слуги народу" у 2020 році придбали низку люксових автомобілів Lexus, Mercedes-Benz, Toyota ціною від 50 до 300 тисяч доларів.

Зокрема, батько парламентаря Сергія Нагорняка купив Lexus ES 2020 року за 50 тисяч доларів. Про це свідчить Youtube "Слідство.Інфо".

Також мати народного депутата від "Слуги народу" Олександра Горобця придбала Mercedes-Benz G 500 вартістю до 300 тисяч доларів.

Крім цього, дружина нардепа Юрія Корявченкова взяла Toyota Land Cruiser, який коштує від 80 тисяч до 250 тисяч доларів.
https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... ruiser.htm

Оно конечно все понятно, но желательно конкретные претензии предъявлять.
Юзик вроде как неплохо зарабатывал и до депутатства, к нему есть претензии в цифрах и докуметах?
Горобець был помощником депутата еще 6 созыва и чето то там "житлобуд", есть претензии конкретные?
Нагорняк бизнесмен, с 12 года в ударе, с 15 в порошенка, сейчас в слугах, претензии в цифрах есть?
А то получается смешно, как кличко - вор, так докажите, а тут прям возмущение :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:12

vano80
Жодних претензій!
Все справедливо: одним - нові тарифи, іншим - нові автомобілі!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:05

еще раз спрошу:
Есть ли у кого инфа про какие-либо наступающие с введением у нас ЛОКДАУНА, конкретные ограничения в работе каких-токонкретных банков ?

типа временного закрытия каких-то отделений ?
или уменьшения часов работы?
или еще чего
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:09

  flysoulfly написав:еще раз спрошу:
Есть ли у кого инфа про какие-либо наступающие с введением у нас ЛОКДАУНА, конкретные ограничения в работе каких-токонкретных банков ?

типа временного закрытия каких-то отделений ?
или уменьшения часов работы?
или еще чего

непредсказуем только ощАд.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:53

  greenozon написав:
  alex2013a90 написав:Сказали в бухгалтерии чтобы не выпендривались, будут платить через банк с которым зарплатный проект


зазвичай в цьому закікавлений і банк і фірма, чому? комісії на зп проект менші, може ще якісь фішкі-плюшки фірма отримує від банку і тд ітп
а якщо буде рассипуха 100 людей 30 банків ? :)

та не, комиссии как раз больше. При оплате з.п. банки берут процент от суммы, а при оплате на счет в др. банке всего лишь стоимость платежки (как правило 2-3 грн, а если нормальный пакет, то и бесплатно)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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