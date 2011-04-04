PKO BP rezygnuje z przyjmowania lokat. Banki nie chcą już naszych pieniędzy
Госбанк PKO отказывается от депозитов.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 січ, 2021 00:00
Ну и раз тут (не понятно зачем) всплыла тема польских банков вот те реалии некоторых польских банков которые могут стать и реалиями украинских.
PKO BP rezygnuje z przyjmowania lokat. Banki nie chcą już naszych pieniędzy
Госбанк PKO отказывается от депозитов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 06 січ, 2021 00:01
з.п. проект как правило от 0,3% до 1% (если очень повезет, то 0,1%). От мин оклада 6к 0,1% = 6 грн, если платежка 3грн, то за 2 раза выйдет тех же 6грн., но это для мин оклада, все что выше уже в убыток. Да и 0,1% - не уверен, что массово дают. 0,3 ереально получить. Но у многих банков есть пакеты где н или все платежки бесплатно - зависит от абонплаты. Есть и меньше 3грн за платежку, т.е. выгоды для предприятий особой нет, разве что удобство буха - создал один раз ведомость и потом копипаст. Хотя и так можно насоздавать шаблонов и упростить задачу. Просто есть бухи, которые не хотят себе усложнять или искать что-то новое.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Сер 06 січ, 2021 01:02
Зараз переглядають цей форум: vano80 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|