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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1149115011511152

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 41
Більше десяти
27%
11
Від п'яти до десяти
37%
15
В чотирьох
15%
6
В трьох
0
0
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 00:00

Ну и раз тут (не понятно зачем) всплыла тема польских банков вот те реалии некоторых польских банков которые могут стать и реалиями украинских.

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,26 ... iedzy.html
PKO BP rezygnuje z przyjmowania lokat. Banki nie chcą już naszych pieniędzy

Госбанк PKO отказывается от депозитов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 00:01

  greenozon написав:vitaliy_berdinskikh
я трішки про інше, що якщо в банк заходить великий з/п проект (100-500-1000+ клієнтів), то і фірма і банк мають вигоду! win-win ситуація,
а коли рассипуха-горох, то ніхто не виграє...

просто думки вголос

з.п. проект как правило от 0,3% до 1% (если очень повезет, то 0,1%). От мин оклада 6к 0,1% = 6 грн, если платежка 3грн, то за 2 раза выйдет тех же 6грн., но это для мин оклада, все что выше уже в убыток. Да и 0,1% - не уверен, что массово дают. 0,3 ереально получить. Но у многих банков есть пакеты где н или все платежки бесплатно - зависит от абонплаты. Есть и меньше 3грн за платежку, т.е. выгоды для предприятий особой нет, разве что удобство буха - создал один раз ведомость и потом копипаст. Хотя и так можно насоздавать шаблонов и упростить задачу. Просто есть бухи, которые не хотят себе усложнять или искать что-то новое.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 01:02

  V2 написав:vano80
Жодних претензій!
Все справедливо: одним - нові тарифи, іншим - нові автомобілі!


Тогда к чему эта фигня, что кто то там там чего то купил. есть доказательства в покупке за краденые денюжки - пишем, нет - пишем о том как сантехник купил китайца нового.
vano80
 
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