Додано: Сер 06 січ, 2021 00:01

greenozon написав: vitaliy_berdinskikh

я трішки про інше, що якщо в банк заходить великий з/п проект (100-500-1000+ клієнтів), то і фірма і банк мають вигоду! win-win ситуація,

а коли рассипуха-горох, то ніхто не виграє...



просто думки вголос я трішки про інше, що якщо в банк заходить великий з/п проект (100-500-1000+ клієнтів), то і фірма і банк мають вигоду! win-win ситуація,а коли рассипуха-горох, то ніхто не виграє...просто думки вголос

з.п. проект как правило от 0,3% до 1% (если очень повезет, то 0,1%). От мин оклада 6к 0,1% = 6 грн, если платежка 3грн, то за 2 раза выйдет тех же 6грн., но это для мин оклада, все что выше уже в убыток. Да и 0,1% - не уверен, что массово дают. 0,3 ереально получить. Но у многих банков есть пакеты где н или все платежки бесплатно - зависит от абонплаты. Есть и меньше 3грн за платежку, т.е. выгоды для предприятий особой нет, разве что удобство буха - создал один раз ведомость и потом копипаст. Хотя и так можно насоздавать шаблонов и упростить задачу. Просто есть бухи, которые не хотят себе усложнять или искать что-то новое.