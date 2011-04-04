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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1149115011511152

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 41
Більше десяти
27%
11
Від п'яти до десяти
37%
15
В чотирьох
15%
6
В трьох
0
0
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 00:00

Ну и раз тут (не понятно зачем) всплыла тема польских банков вот те реалии некоторых польских банков которые могут стать и реалиями украинских.

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,26 ... iedzy.html
PKO BP rezygnuje z przyjmowania lokat. Banki nie chcą już naszych pieniędzy

Госбанк PKO отказывается от депозитов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 00:01

  greenozon написав:vitaliy_berdinskikh
я трішки про інше, що якщо в банк заходить великий з/п проект (100-500-1000+ клієнтів), то і фірма і банк мають вигоду! win-win ситуація,
а коли рассипуха-горох, то ніхто не виграє...

просто думки вголос

з.п. проект как правило от 0,3% до 1% (если очень повезет, то 0,1%). От мин оклада 6к 0,1% = 6 грн, если платежка 3грн, то за 2 раза выйдет тех же 6грн., но это для мин оклада, все что выше уже в убыток. Да и 0,1% - не уверен, что массово дают. 0,3 ереально получить. Но у многих банков есть пакеты где н или все платежки бесплатно - зависит от абонплаты. Есть и меньше 3грн за платежку, т.е. выгоды для предприятий особой нет, разве что удобство буха - создал один раз ведомость и потом копипаст. Хотя и так можно насоздавать шаблонов и упростить задачу. Просто есть бухи, которые не хотят себе усложнять или искать что-то новое.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 01:02

  V2 написав:vano80
Жодних претензій!
Все справедливо: одним - нові тарифи, іншим - нові автомобілі!


Тогда к чему эта фигня, что кто то там там чего то купил. есть доказательства в покупке за краденые денюжки - пишем, нет - пишем о том как сантехник купил китайца нового.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 05:30

  freeze написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:получить на копейку выгоду

Это как раз предприятие получает выгоды на копейку и ради копеечной выгоды лишает работника возможности получать выгод на гривну.


Если работник не ценит внутренние правила и особенности предприятия, то в мире есть множество других замечательных работ, где можно открывать зарплатные карточки где захочешь.
Если предприятию очень нужен именно этот работник, то предприятие всегда пойдёт такому работнику навстречу.
Так раньше и было, зачем кому-то надо вставлять свой регуляторный пятак, непонятно.

Мда... Таке враження, що пише роботодавець.
Шановний, так можна і до маразму дійти - наприклад роботодавцю вимагати від робітника отримувати зарплату в конверті, і обізвати це "внутренние правила и особенности предприятия", або відмовляти у щорічній відпусці, чи в оплаті лікарняного, і знову ж таки мотивувати все це "внутренними правилами и особенностями предприятия" і "зачем кому-то надо вставлять свой регуляторный пятак, непонятно" Тобто таким чином виправдовувати всі самодурства роботодавця, якому закони і норми Трудового Кодексу до сраки?
Але звісно,можна нагнути гриву, і сприймати все як є, або можна - навіть якщо ти "один з 20 сборщіков окон" - об'єднатися всім двадцятьом і разом вимагати не своїх власних якихось хотєлок чи забаганок - а елементарного - виконання роботодавцем законодавства країни.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 05:41

Re: Байки про банки і не тільки....

1finanсier написав:
  freeze написав:
Если работник не ценит внутренние правила и особенности предприятия, то в мире есть множество других замечательных работ, где можно открывать зарплатные карточки где захочешь.
Если предприятию очень нужен именно этот работник, то предприятие всегда пойдёт такому работнику навстречу.
Так раньше и было, зачем кому-то надо вставлять свой регуляторный пятак, непонятно.

Мда... Таке враження, що пише роботодавець.
Шановний, так можна і до маразму дійти - наприклад роботодавцю вимагати від робітника отримувати зарплату в конверті, і обізвати це "внутренние правила и особенности предприятия", або відмовляти у щорічній відпусці, чи в оплаті лікарняного, і знову ж таки мотивувати все це "внутренними правилами и особенностями предприятия" і "зачем кому-то надо вставлять свой регуляторный пятак, непонятно" Тобто таким чином виправдовувати всі самодурства роботодавця, якому закони і норми Трудового Кодексу до сраки?
Але звісно,можна нагнути гриву, і сприймати все як є, або можна - навіть якщо ти "один з 20 сборщіков окон" - об'єднатися всім двадцятьом і разом вимагати не своїх власних якихось хотєлок чи забаганок - а елементарного - виконання роботодавцем законодавства країни.


Такое чувство, что пишет угнетенный наемный работник, который вместо того чтобы повышать свою квалификацию и ценность предпочитает организовывать забастовки и демонстрации))
Имхо, проходили такое уже.
Трудовые отношения должны регулироваться только одним пунктом - достойной зарплатой, а не какой-то дурью.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 05:55

  freeze написав:
1finanсier написав:
  freeze написав:
Если работник не ценит внутренние правила и особенности предприятия, то в мире есть множество других замечательных работ, где можно открывать зарплатные карточки где захочешь.
Если предприятию очень нужен именно этот работник, то предприятие всегда пойдёт такому работнику навстречу.
Так раньше и было, зачем кому-то надо вставлять свой регуляторный пятак, непонятно.

Мда... Таке враження, що пише роботодавець.
Шановний, так можна і до маразму дійти - наприклад роботодавцю вимагати від робітника отримувати зарплату в конверті, і обізвати це "внутренние правила и особенности предприятия", або відмовляти у щорічній відпусці, чи в оплаті лікарняного, і знову ж таки мотивувати все це "внутренними правилами и особенностями предприятия" і "зачем кому-то надо вставлять свой регуляторный пятак, непонятно" Тобто таким чином виправдовувати всі самодурства роботодавця, якому закони і норми Трудового Кодексу до сраки?
Але звісно,можна нагнути гриву, і сприймати все як є, або можна - навіть якщо ти "один з 20 сборщіков окон" - об'єднатися всім двадцятьом і разом вимагати не своїх власних якихось хотєлок чи забаганок - а елементарного - виконання роботодавцем законодавства країни.


Такое чувство, что пишет угнетенный наемный работник, который вместо того чтобы повышать свою квалификацию и ценность предпочитает организовывать забастовки и демонстрации))
Имхо, проходили такое уже.

Та ні, просто вимагати від роботодавця виконувати законодавство. Чи закони по захисту прав найманих працівників нехай будуть тільки "для обраних", а для всіх інших нехай буде Ваше "внутренние правила и особенности предприятия"?
Хоча гарний кейс Ви придумали з цим виправдовуванням невиконання законів шляхом відмазки про "внутренние правила и особенности предприятия" Можна бьуде і в інших сферах застосувати. Наприклад прийдете у магазин здати товар невідповідної якості протягом 14 днів з дня покупки, а Вам там - "який такий закон ?" У нас свої закони, а саме -"внутренние правила и особенности магазину"
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 06:06

Re: Байки про банки і не тільки....

1finanсier написав:Чи закони по захисту прав найманих працівників нехай будуть тільки "для обраних", а для всіх інших нехай буде Ваше "внутренние правила и особенности предприятия"?


Права работников должен защищать только один пункт - достойная и конкурентная зарплата, всё остальное от лукавого и больше служит источником несоразмерных штрафов от многочисленных контролирующих органов, когда за непроведение какой-то копеечной индексации зарплаты, которой и так очень доволен работник и которая значительно выше рыночной зарплаты, предприятие штрафуют на многие тысячи гривен и тд. Запутали специально законодательство так, что любая проверка предприятия заканчивается либо конскими штрафами либо взятками.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 06:19

  freeze написав:Трудовые отношения должны регулироваться только одним пунктом - достойной зарплатой, а не какой-то дурью.

Я просто в шоці - ну просто пєрл за пєрдлом від Вас. Тобто лише " достойная зарплата" і все? Ні гарантії оплати лікарняного, якщо захворієш, ні відпустки, ні обумовлення роботи/нероботи в понаднормовані години? Щось не зрозуміло, роботодавець по-вашому в рабство покупає робітника - без якихорсь його прав, лише за "достойную зарплату" і все? Просто немає, якщо чесно, слів. Просто бажаю Вам таких робртодавців для Вас.
А також обслуговутися Вам в банках, які будуть керуваться теж не законами ( які напевно теж придумані, щоб заплутати бідних і нещасних банкирів), а "правілами внутрєннєго распорядка і особєнностямі работы банка" з гаслом - "регулюємся лише достойними відсотками по кредитам/депозитам, а не якоюсь дурью"
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