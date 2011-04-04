Ну это ж нормальный. Нормальный работодатель точно так же не станет ради мифической экономии на 3-х гривневых платежках загонять весь персонал в один банк - бухгалтер такого работодателя отправляет зарплату на выплату одной кнопкой и не ноет что ей надо отдельные платежки на каждого делать.
А вот для того чтобы ненормальные работодатели не заставляли всех работников делать утреннюю молитву за здоровье директора, получать зарплату только на карты кошерного (по мнению директора или бухгалтера) банка - и нужно государство которое в данном случае выступает и арбитром и надзором и над работодателем и над работником. Потому что работники ж тоже могут нагнуть работодателя