Додано: Сер 06 січ, 2021 09:24

Shaman написав: Где офиц зп нет - креатив разный, но ВСЕГДА хуже, чем по закону. Где офиц зп нет - креатив разный, но ВСЕГДА хуже, чем по закону.

Речь идёт не про неофициальных неоформленных работников, сейчас уже средний бизнес и большинство малого бизнеса не может себе позволить неоформленных сотрудников, дороже выйдет.Я первого наемного работника принял лет 27 назад.Всегда у моих работников зарплата выше среднерыночной. И люди держатся за место. Один работник работает даже с 1995 года. Попадаются правда редко "борцуны за права человека", вот только что 29 декабря такого уволил, точнее он сам уволился, обидившись, по собственной инициативе по ст.38 КЗОТ из-за того, что остальным я поднял с Нового года зарплату, а ему не счёл возможным, ибо говорит много, а особыми талантами не обладал, чтобы я за него держался, а за других работников я держусь.Вообще наш совковый трудовой кодекс надо менять, уже два года в Раде лежит проект, но то один президент боялся, сейчас второй подавно боится что-то менять, в результате имеем полуживой зарегулированный по самую шею бизнес, низкие зарплаты, зато много каких-то микрольгот, указаний, требований.Не только конечно из-за трудового кодекса бизнесу здесь некомфортно и не идут сюда инвестиции, но точно в том числе и из-за него как один из факторов.