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Амвросий написав:Нормальный работодатель как правило сам обеспечивает оплату больничных, отпуска и т.д. Государство тут не нужно от слова совсем, оно со своей соцпомощью выступает как собаке пятая нога.
Ну это ж нормальный. Нормальный работодатель точно так же не станет ради мифической экономии на 3-х гривневых платежках загонять весь персонал в один банк - бухгалтер такого работодателя отправляет зарплату на выплату одной кнопкой и не ноет что ей надо отдельные платежки на каждого делать.
А вот для того чтобы ненормальные работодатели не заставляли всех работников делать утреннюю молитву за здоровье директора, получать зарплату только на карты кошерного (по мнению директора или бухгалтера) банка - и нужно государство которое в данном случае выступает и арбитром и надзором и над работодателем и над работником. Потому что работники ж тоже могут нагнуть работодателя
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
1finanсier написав:Тобто лише " достойная зарплата" і все? Ні гарантії оплати лікарняного, якщо захворієш, ні відпустки, ні обумовлення роботи/нероботи в понаднормовані години?
Нормальный работодатель как правило сам обеспечивает оплату больничных, отпуска и т.д. Государство тут не нужно от слова совсем, оно со своей соцпомощью выступает как собаке пятая нога. Т.к. государство перенаправляет через себя финансовые потоки, львиную часть которых съедает коррупция, бюрократия и паразиты. Поэтому предприятию гораздо выгоднее платить больничные и отпуск напрямую работнику, без прокладок и лишних нахлебников.
Не знаю, в какой стране эльфов Вы живете, но из моего опыта только на тех предприятиях, где офиц зп, оплачиваются отпуска, больничные, простои и выплаты при увольнении. Где офиц зп нет - креатив разный, но ВСЕГДА хуже, чем по закону.
Shaman написав:Где офиц зп нет - креатив разный, но ВСЕГДА хуже, чем по закону.
Речь идёт не про неофициальных неоформленных работников, сейчас уже средний бизнес и большинство малого бизнеса не может себе позволить неоформленных сотрудников, дороже выйдет. Я первого наемного работника принял лет 27 назад. Всегда у моих работников зарплата выше среднерыночной. И люди держатся за место. Один работник работает даже с 1995 года. Попадаются правда редко "борцуны за права человека", вот только что 29 декабря такого уволил, точнее он сам уволился, обидившись, по собственной инициативе по ст.38 КЗОТ из-за того, что остальным я поднял с Нового года зарплату, а ему не счёл возможным, ибо говорит много, а особыми талантами не обладал, чтобы я за него держался, а за других работников я держусь.
Вообще наш совковый трудовой кодекс надо менять, уже два года в Раде лежит проект, но то один президент боялся, сейчас второй подавно боится что-то менять, в результате имеем полуживой зарегулированный по самую шею бизнес, низкие зарплаты, зато много каких-то микрольгот, указаний, требований. Не только конечно из-за трудового кодекса бизнесу здесь некомфортно и не идут сюда инвестиции, но точно в том числе и из-за него как один из факторов.
vitaliy_berdinskikh написав:Сейчас в Pekao (это тот что охватил себе польскую Идею и помощь на её докапитализацию) ставки по всем депозитам 0,01%
Т.е. банки чисто для хранения денег. Не для зарабатывания на депозитах.
В Польше за редким исключением типа банков Чарнецкого и Nest Bank — и до всей этой короновозни ставки по депозитам были на уровне инфляции или ниже. Зарабатывают и инвестируют там вложениями в фонды, акции, облигации. Многие банки предлагают это как отдельную (часто платную) услугу.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift