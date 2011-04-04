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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1150115111521153

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 41
Більше десяти
27%
11
Від п'яти до десяти
37%
15
В чотирьох
15%
6
В трьох
0
0
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 08:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  Амвросий написав:Нормальный работодатель как правило сам обеспечивает оплату больничных, отпуска и т.д. Государство тут не нужно от слова совсем, оно со своей соцпомощью выступает как собаке пятая нога.

Ну это ж нормальный. Нормальный работодатель точно так же не станет ради мифической экономии на 3-х гривневых платежках загонять весь персонал в один банк - бухгалтер такого работодателя отправляет зарплату на выплату одной кнопкой и не ноет что ей надо отдельные платежки на каждого делать.

А вот для того чтобы ненормальные работодатели не заставляли всех работников делать утреннюю молитву за здоровье директора, получать зарплату только на карты кошерного (по мнению директора или бухгалтера) банка - и нужно государство которое в данном случае выступает и арбитром и надзором и над работодателем и над работником. Потому что работники ж тоже могут нагнуть работодателя :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 08:48

  Амвросий написав:
  1finanсier написав:Тобто лише " достойная зарплата" і все? Ні гарантії оплати лікарняного, якщо захворієш, ні відпустки, ні обумовлення роботи/нероботи в понаднормовані години?


Нормальный работодатель как правило сам обеспечивает оплату больничных, отпуска и т.д. Государство тут не нужно от слова совсем, оно со своей соцпомощью выступает как собаке пятая нога. Т.к. государство перенаправляет через себя финансовые потоки, львиную часть которых съедает коррупция, бюрократия и паразиты. Поэтому предприятию гораздо выгоднее платить больничные и отпуск напрямую работнику, без прокладок и лишних нахлебников.


Не знаю, в какой стране эльфов Вы живете, но из моего опыта только на тех предприятиях, где офиц зп, оплачиваются отпуска, больничные, простои и выплаты при увольнении.
Где офиц зп нет - креатив разный, но ВСЕГДА хуже, чем по закону.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:09

  vano80 написав:
  V2 написав:vano80
Жодних претензій!
Все справедливо: одним - нові тарифи, іншим - нові автомобілі!


Тогда к чему эта фигня, что кто то там там чего то купил. есть доказательства в покупке за краденые денюжки - пишем, нет - пишем о том как сантехник купил китайца нового.


Якщо все прозоро - чому оформлено на тата, маму, дружину? :mrgreen:

p.s. все вже давно написано -
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/1/7242132/
https://prm.ua/236-narodnih-deputativ-s ... tah-leros/
V2
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:24

  Shaman написав:Где офиц зп нет - креатив разный, но ВСЕГДА хуже, чем по закону.


Речь идёт не про неофициальных неоформленных работников, сейчас уже средний бизнес и большинство малого бизнеса не может себе позволить неоформленных сотрудников, дороже выйдет.
Я первого наемного работника принял лет 27 назад.
Всегда у моих работников зарплата выше среднерыночной. И люди держатся за место. Один работник работает даже с 1995 года. Попадаются правда редко "борцуны за права человека", вот только что 29 декабря такого уволил, точнее он сам уволился, обидившись, по собственной инициативе по ст.38 КЗОТ из-за того, что остальным я поднял с Нового года зарплату, а ему не счёл возможным, ибо говорит много, а особыми талантами не обладал, чтобы я за него держался, а за других работников я держусь.

Вообще наш совковый трудовой кодекс надо менять, уже два года в Раде лежит проект, но то один президент боялся, сейчас второй подавно боится что-то менять, в результате имеем полуживой зарегулированный по самую шею бизнес, низкие зарплаты, зато много каких-то микрольгот, указаний, требований. :mrgreen: Не только конечно из-за трудового кодекса бизнесу здесь некомфортно и не идут сюда инвестиции, но точно в том числе и из-за него как один из факторов.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:57

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну и раз тут (не понятно зачем) всплыла тема польских банков вот те реалии некоторых польских банков которые могут стать и реалиями украинских.

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,26 ... iedzy.html
PKO BP rezygnuje z przyjmowania lokat. Banki nie chcą już naszych pieniędzy

Госбанк PKO отказывается от депозитов.

Банкиры рубят профит с "сумасшедших станков". Всё как всегда
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:14

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ну и раз тут (не понятно зачем) всплыла тема польских банков вот те реалии некоторых польских банков которые могут стать и реалиями украинских.

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,26 ... iedzy.html
PKO BP rezygnuje z przyjmowania lokat. Banki nie chcą już naszych pieniędzy

Госбанк PKO отказывается от депозитов.

Банкиры рубят профит с "сумасшедших станков". Всё как всегда

Сейчас в Pekao (это тот что охватил себе польскую Идею и помощь на её докапитализацию) ставки по всем депозитам 0,01%.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliy_berdinskikh написав:Сейчас в Pekao (это тот что охватил себе польскую Идею и помощь на её докапитализацию) ставки по всем депозитам 0,01%


Т.е. банки чисто для хранения денег. Не для зарабатывания на депозитах.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:57

  Investor_K написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Сейчас в Pekao (это тот что охватил себе польскую Идею и помощь на её докапитализацию) ставки по всем депозитам 0,01%


Т.е. банки чисто для хранения денег. Не для зарабатывания на депозитах.

В Польше за редким исключением типа банков Чарнецкого и Nest Bank — и до всей этой короновозни ставки по депозитам были на уровне инфляции или ниже. Зарабатывают и инвестируют там вложениями в фонды, акции, облигации. Многие банки предлагают это как отдельную (часто платную) услугу.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:19

  Investor_K написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Сейчас в Pekao (это тот что охватил себе польскую Идею и помощь на её докапитализацию) ставки по всем депозитам 0,01%


Т.е. банки чисто для хранения денег. Не для зарабатывания на депозитах.


0.01 - хіба ж це зберігання?
річна інфляція їншої думки :oops:
+50грн !
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