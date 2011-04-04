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freeze написав: Если работник не ценит внутренние правила и особенности предприятия, то в мире есть множество других замечательных работ, где можно открывать зарплатные карточки где захочешь. Если предприятию очень нужен именно этот работник, то предприятие всегда пойдёт такому работнику навстречу. Так раньше и было, зачем кому-то надо вставлять свой регуляторный пятак, непонятно.
Мда... Таке враження, що пише роботодавець. Шановний, так можна і до маразму дійти - наприклад роботодавцю вимагати від робітника отримувати зарплату в конверті, і обізвати це "внутренние правила и особенности предприятия", або відмовляти у щорічній відпусці, чи в оплаті лікарняного, і знову ж таки мотивувати все це "внутренними правилами и особенностями предприятия" і "зачем кому-то надо вставлять свой регуляторный пятак, непонятно" Тобто таким чином виправдовувати всі самодурства роботодавця, якому закони і норми Трудового Кодексу до сраки? Але звісно,можна нагнути гриву, і сприймати все як є, або можна - навіть якщо ти "один з 20 сборщіков окон" - об'єднатися всім двадцятьом і разом вимагати не своїх власних якихось хотєлок чи забаганок - а елементарного - виконання роботодавцем законодавства країни.
Такое чувство, что пишет угнетенный наемный работник, который вместо того чтобы повышать свою квалификацию и ценность предпочитает организовывать забастовки и демонстрации)) Имхо, проходили такое уже. Трудовые отношения должны регулироваться только одним пунктом - достойной зарплатой, а не какой-то дурью.
Працював в Польщі, роботодавець ніяких "пропозицій" щодо "свого" банку не виставляв, аби би був банк в Польщі. Так що не тре тут байки розказувати про "повишати кваліфікацію". Ще би написав: "работать нада больше".
flyman написав:Працював в Польщі, роботодавець ніяких "пропозицій" щодо "свого" банку не виставляв, аби би був банк в Польщі. Так що не тре тут байки розказувати про "повишати кваліфікацію". Ще би написав: "работать нада больше".
Да, забористая байка, заробитчанин ищет работу в Польше по критерию в какой банк ему будут перечислять зарплату, и он никогда не пойдет на работу с хорошей зарплатой, если работодатель не сделает так как хочет претендент на работу.