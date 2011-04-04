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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1151115211531154

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 42
Більше десяти
26%
11
Від п'яти до десяти
36%
15
В чотирьох
14%
6
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
10%
4
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:25

  freeze написав:
1finanсier написав:
  freeze написав:
Если работник не ценит внутренние правила и особенности предприятия, то в мире есть множество других замечательных работ, где можно открывать зарплатные карточки где захочешь.
Если предприятию очень нужен именно этот работник, то предприятие всегда пойдёт такому работнику навстречу.
Так раньше и было, зачем кому-то надо вставлять свой регуляторный пятак, непонятно.

Мда... Таке враження, що пише роботодавець.
Шановний, так можна і до маразму дійти - наприклад роботодавцю вимагати від робітника отримувати зарплату в конверті, і обізвати це "внутренние правила и особенности предприятия", або відмовляти у щорічній відпусці, чи в оплаті лікарняного, і знову ж таки мотивувати все це "внутренними правилами и особенностями предприятия" і "зачем кому-то надо вставлять свой регуляторный пятак, непонятно" Тобто таким чином виправдовувати всі самодурства роботодавця, якому закони і норми Трудового Кодексу до сраки?
Але звісно,можна нагнути гриву, і сприймати все як є, або можна - навіть якщо ти "один з 20 сборщіков окон" - об'єднатися всім двадцятьом і разом вимагати не своїх власних якихось хотєлок чи забаганок - а елементарного - виконання роботодавцем законодавства країни.


Такое чувство, что пишет угнетенный наемный работник, который вместо того чтобы повышать свою квалификацию и ценность предпочитает организовывать забастовки и демонстрации))
Имхо, проходили такое уже.
Трудовые отношения должны регулироваться только одним пунктом - достойной зарплатой, а не какой-то дурью.

Працював в Польщі, роботодавець ніяких "пропозицій" щодо "свого" банку не виставляв, аби би був банк в Польщі.
Так що не тре тут байки розказувати про "повишати кваліфікацію". Ще би написав: "работать нада больше".
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:01

Re: Байки про банки і не тільки....

flyman написав:Працював в Польщі, роботодавець ніяких "пропозицій" щодо "свого" банку не виставляв, аби би був банк в Польщі.
Так що не тре тут байки розказувати про "повишати кваліфікацію". Ще би написав: "работать нада больше".


Да, забористая байка, заробитчанин ищет работу в Польше по критерию в какой банк ему будут перечислять зарплату, и он никогда не пойдет на работу с хорошей зарплатой, если работодатель не сделает так как хочет претендент на работу.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:12

  flyman написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ну и раз тут (не понятно зачем) всплыла тема польских банков вот те реалии некоторых польских банков которые могут стать и реалиями украинских.

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,26 ... iedzy.html
PKO BP rezygnuje z przyjmowania lokat. Banki nie chcą już naszych pieniędzy

Госбанк PKO отказывается от депозитов.

в нас злоті банки теж не беруть на депозити

Как быстро распространяются новики в финансовом мире :roll:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:22

  freeze написав:
flyman написав:Працював в Польщі, роботодавець ніяких "пропозицій" щодо "свого" банку не виставляв, аби би був банк в Польщі.
Так що не тре тут байки розказувати про "повишати кваліфікацію". Ще би написав: "работать нада больше".


Да, забористая байка, заробитчанин ищет работу в Польше по критерию в какой банк ему будут перечислять зарплату, и он никогда не пойдет на работу с хорошей зарплатой, если работодатель не сделает так как хочет претендент на работу.

роботодавця в Полщі цікавить номер рахунку, IBAN скажімо, і що там в нас в при "оплаті по реквізитам", ІНН, ФІО, PESEL (якщо є)

заробитчанин ищет работу в Польше по критерию в какой банк

толсто
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:24

бонус відео від бородача


тре буде порахувати,
що за 5 років ліпше зіграло при скледених відсотках, в перерахунку на у.е.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:27

  freeze написав:
flyman написав:Працював в Польщі, роботодавець ніяких "пропозицій" щодо "свого" банку не виставляв, аби би був банк в Польщі.
Так що не тре тут байки розказувати про "повишати кваліфікацію". Ще би написав: "работать нада больше".


Да, забористая байка, заробитчанин ищет работу в Польше по критерию в какой банк ему будут перечислять зарплату, и он никогда не пойдет на работу с хорошей зарплатой, если работодатель не сделает так как хочет претендент на работу.

После чтения этого становится понятна твоя маниакальная активности в ветке ковидиотов.

В Польше работник может поменять банк в котором получает зарплату за ужином прямо со своего дивана. И не только в Польше такое. Там государством всё сделано так что самый упоротый работодатель не может навязать свой банк.

К слову это касается не только зарплаты. Там есть банковский аналог MNP: можно поменять один свой банк на другой свой банк с одновременным открытием счёта в новом, закрытием в старом и переносом не только зарплаты, но и к примеру привязанных к счёту оплат по коммунальным услугам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:50

Re: Байки про банки і не тільки....

vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:
flyman написав:Працював в Польщі, роботодавець ніяких "пропозицій" щодо "свого" банку не виставляв, аби би був банк в Польщі.
Так що не тре тут байки розказувати про "повишати кваліфікацію". Ще би написав: "работать нада больше".


Да, забористая байка, заробитчанин ищет работу в Польше по критерию в какой банк ему будут перечислять зарплату, и он никогда не пойдет на работу с хорошей зарплатой, если работодатель не сделает так как хочет претендент на работу.

После чтения этого становится понятна твоя маниакальная активности в ветке ковидиотов.

В Польше работник может поменять банк в котором получает зарплату за ужином прямо со своего дивана. И не только в Польше такое. Там государством всё сделано так что самый упоротый работодатель не может навязать свой банк.

К слову это касается не только зарплаты. Там есть банковский аналог MNP: можно поменять один свой банк на другой свой банк с одновременным открытием счёта в новом, закрытием в старом и переносом не только зарплаты, но и к примеру привязанных к счёту оплат по коммунальным услугам.


Забавно, что интернет-теоретики рассказывают работодателю с заполненным штатом сотрудников, которые держатся за свои рабочие места, что ему работодателю делать.
Таких нудил, я точно на работу не возьму, а если ошибусь вытурю быстро ) На кислород, там боритесь, а у меня главное зарплата выше рынка, и люди спрашивают нет ли свободного места.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  freeze написав:Забавно, что интернет-теоретики рассказывают работодателю с заполненным штатом сотрудников, которые держатся за свои рабочие места, что ему работодателю делать.

Работадателю надо заниматься своим бизнесом, а не решать за работников где им получать зарплату - вот как раз это и есть "рассказывать кому-то что ему делать".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:57

Re: Байки про банки і не тільки....

vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Забавно, что интернет-теоретики рассказывают работодателю с заполненным штатом сотрудников, которые держатся за свои рабочие места, что ему работодателю делать.

Работадателю надо заниматься своим бизнесом, а не решать за работников где им получать зарплату - вот как раз это и есть "рассказывать кому-то что ему делать".


Свободен, советчик-теоретик )
Собеседование не прошел. И без тебя есть желающие, но свободных мест у меня нет.
freeze
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