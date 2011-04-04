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freeze написав: Если работник не ценит внутренние правила и особенности предприятия, то в мире есть множество других замечательных работ, где можно открывать зарплатные карточки где захочешь. Если предприятию очень нужен именно этот работник, то предприятие всегда пойдёт такому работнику навстречу. Так раньше и было, зачем кому-то надо вставлять свой регуляторный пятак, непонятно.
Мда... Таке враження, що пише роботодавець. Шановний, так можна і до маразму дійти - наприклад роботодавцю вимагати від робітника отримувати зарплату в конверті, і обізвати це "внутренние правила и особенности предприятия", або відмовляти у щорічній відпусці, чи в оплаті лікарняного, і знову ж таки мотивувати все це "внутренними правилами и особенностями предприятия" і "зачем кому-то надо вставлять свой регуляторный пятак, непонятно" Тобто таким чином виправдовувати всі самодурства роботодавця, якому закони і норми Трудового Кодексу до сраки? Але звісно,можна нагнути гриву, і сприймати все як є, або можна - навіть якщо ти "один з 20 сборщіков окон" - об'єднатися всім двадцятьом і разом вимагати не своїх власних якихось хотєлок чи забаганок - а елементарного - виконання роботодавцем законодавства країни.
Такое чувство, что пишет угнетенный наемный работник, который вместо того чтобы повышать свою квалификацию и ценность предпочитает организовывать забастовки и демонстрации)) Имхо, проходили такое уже. Трудовые отношения должны регулироваться только одним пунктом - достойной зарплатой, а не какой-то дурью.
Працював в Польщі, роботодавець ніяких "пропозицій" щодо "свого" банку не виставляв, аби би був банк в Польщі. Так що не тре тут байки розказувати про "повишати кваліфікацію". Ще би написав: "работать нада больше".
flyman написав:Працював в Польщі, роботодавець ніяких "пропозицій" щодо "свого" банку не виставляв, аби би був банк в Польщі. Так що не тре тут байки розказувати про "повишати кваліфікацію". Ще би написав: "работать нада больше".
Да, забористая байка, заробитчанин ищет работу в Польше по критерию в какой банк ему будут перечислять зарплату, и он никогда не пойдет на работу с хорошей зарплатой, если работодатель не сделает так как хочет претендент на работу.
flyman написав:Працював в Польщі, роботодавець ніяких "пропозицій" щодо "свого" банку не виставляв, аби би був банк в Польщі. Так що не тре тут байки розказувати про "повишати кваліфікацію". Ще би написав: "работать нада больше".
Да, забористая байка, заробитчанин ищет работу в Польше по критерию в какой банк ему будут перечислять зарплату, и он никогда не пойдет на работу с хорошей зарплатой, если работодатель не сделает так как хочет претендент на работу.
роботодавця в Полщі цікавить номер рахунку, IBAN скажімо, і що там в нас в при "оплаті по реквізитам", ІНН, ФІО, PESEL (якщо є)
заробитчанин ищет работу в Польше по критерию в какой банк
flyman написав:Працював в Польщі, роботодавець ніяких "пропозицій" щодо "свого" банку не виставляв, аби би був банк в Польщі. Так що не тре тут байки розказувати про "повишати кваліфікацію". Ще би написав: "работать нада больше".
Да, забористая байка, заробитчанин ищет работу в Польше по критерию в какой банк ему будут перечислять зарплату, и он никогда не пойдет на работу с хорошей зарплатой, если работодатель не сделает так как хочет претендент на работу.
После чтения этого становится понятна твоя маниакальная активности в ветке ковидиотов.
В Польше работник может поменять банк в котором получает зарплату за ужином прямо со своего дивана. И не только в Польше такое. Там государством всё сделано так что самый упоротый работодатель не может навязать свой банк.
К слову это касается не только зарплаты. Там есть банковский аналог MNP: можно поменять один свой банк на другой свой банк с одновременным открытием счёта в новом, закрытием в старом и переносом не только зарплаты, но и к примеру привязанных к счёту оплат по коммунальным услугам.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
flyman написав:Працював в Польщі, роботодавець ніяких "пропозицій" щодо "свого" банку не виставляв, аби би був банк в Польщі. Так що не тре тут байки розказувати про "повишати кваліфікацію". Ще би написав: "работать нада больше".
Да, забористая байка, заробитчанин ищет работу в Польше по критерию в какой банк ему будут перечислять зарплату, и он никогда не пойдет на работу с хорошей зарплатой, если работодатель не сделает так как хочет претендент на работу.
После чтения этого становится понятна твоя маниакальная активности в ветке ковидиотов.
В Польше работник может поменять банк в котором получает зарплату за ужином прямо со своего дивана. И не только в Польше такое. Там государством всё сделано так что самый упоротый работодатель не может навязать свой банк.
К слову это касается не только зарплаты. Там есть банковский аналог MNP: можно поменять один свой банк на другой свой банк с одновременным открытием счёта в новом, закрытием в старом и переносом не только зарплаты, но и к примеру привязанных к счёту оплат по коммунальным услугам.
Забавно, что интернет-теоретики рассказывают работодателю с заполненным штатом сотрудников, которые держатся за свои рабочие места, что ему работодателю делать. Таких нудил, я точно на работу не возьму, а если ошибусь вытурю быстро ) На кислород, там боритесь, а у меня главное зарплата выше рынка, и люди спрашивают нет ли свободного места.