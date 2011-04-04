Додано: Сер 06 січ, 2021 21:27

freeze написав: flyman написав: Працював в Польщі, роботодавець ніяких "пропозицій" щодо "свого" банку не виставляв, аби би був банк в Польщі.

Так що не тре тут байки розказувати про "повишати кваліфікацію". Ще би написав: "работать нада больше".



Да, забористая байка, заробитчанин ищет работу в Польше по критерию в какой банк ему будут перечислять зарплату, и он никогда не пойдет на работу с хорошей зарплатой, если работодатель не сделает так как хочет претендент на работу. Да, забористая байка, заробитчанин ищет работу в Польше по критерию в какой банк ему будут перечислять зарплату, и он никогда не пойдет на работу с хорошей зарплатой, если работодатель не сделает так как хочет претендент на работу.

После чтения этого становится понятна твоя маниакальная активности в ветке ковидиотов.В Польше работник может поменять банк в котором получает зарплату за ужином прямо со своего дивана. И не только в Польше такое. Там государством всё сделано так что самый упоротый работодатель не может навязать свой банк.К слову это касается не только зарплаты. Там есть банковский аналог MNP: можно поменять один свой банк на другой свой банк с одновременным открытием счёта в новом, закрытием в старом и переносом не только зарплаты, но и к примеру привязанных к счёту оплат по коммунальным услугам.