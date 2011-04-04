1finanсier написав:Друзі, потрібна порада. Треба заплатити по реквізитах на рахунок фірми. Людині, яка буде платити, принципово мати паперову квитанцію про оплату з відділення банку. Тож питання - у відділеннях яких банків стягнуть найменшу комісію за такий платіж. З найближчих відділень - є ПУМБ, Приват, Ощад, А-Банк
Альфа далеко? Комис 0, если стать клиентом (открыть пакет white), сделать оплату через ИБ - в отделении распечатают мем ордер, на всякий случай в назначении написать кто плательщик, хотя в мем ордере уже плательщиком ставят клиента и его счет 2620. В отделении поставят печать и живую поlпись на мем ордере.
Затем закрыть пакет, чтобы не платить абонку (если нет желания оставаться клиентом)