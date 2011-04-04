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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 43
Більше десяти
26%
11
Від п'яти до десяти
35%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:52

  1finanсier написав:Друзі, потрібна порада. Треба заплатити по реквізитах на рахунок фірми. Людині, яка буде платити, принципово мати паперову квитанцію про оплату з відділення банку. Тож питання - у відділеннях яких банків стягнуть найменшу комісію за такий платіж. З найближчих відділень - є ПУМБ, Приват, Ощад, А-Банк

Альфа далеко? Комис 0, если стать клиентом (открыть пакет white), сделать оплату через ИБ - в отделении распечатают мем ордер, на всякий случай в назначении написать кто плательщик, хотя в мем ордере уже плательщиком ставят клиента и его счет 2620. В отделении поставят печать и живую поlпись на мем ордере.
Затем закрыть пакет, чтобы не платить абонку (если нет желания оставаться клиентом)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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