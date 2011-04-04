RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1152115311541155

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 43
Більше десяти
26%
11
Від п'яти до десяти
35%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:52

  1finanсier написав:Друзі, потрібна порада. Треба заплатити по реквізитах на рахунок фірми. Людині, яка буде платити, принципово мати паперову квитанцію про оплату з відділення банку. Тож питання - у відділеннях яких банків стягнуть найменшу комісію за такий платіж. З найближчих відділень - є ПУМБ, Приват, Ощад, А-Банк

Альфа далеко? Комис 0, если стать клиентом (открыть пакет white), сделать оплату через ИБ - в отделении распечатают мем ордер, на всякий случай в назначении написать кто плательщик, хотя в мем ордере уже плательщиком ставят клиента и его счет 2620. В отделении поставят печать и живую поlпись на мем ордере.
Затем закрыть пакет, чтобы не платить абонку (если нет желания оставаться клиентом)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6544
З нами з: 20.01.15
Подякував: 398 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:23

НБУ починає (чи то продовжує) зачисту авгієвих стаєн

https://minfin.com.ua/ua/2021/01/06/58171782/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10525
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:49

В Аваля проблеми? навіщо йому такий жирний рефінанс, які будуть думки, колеги

https://bank.gov.ua/ua/markets/loans-over-30-days
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10525
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:20

greenozon
Работает схема: НБУ дает кредит рефинансирования. Банк покупает ОВДП.
Vial
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2118
З нами з: 15.09.08
Подякував: 146 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:21

  greenozon написав:В Аваля проблеми? навіщо йому такий жирний рефінанс, які будуть думки, колеги

https://bank.gov.ua/ua/markets/loans-over-30-days


сейчас такая модель экономики - вместо депозитов банк получает рефинанс и раздаёт кредиты. Депозиты в новой модели не нужны, проценты по ним будут снижать до нуля. Вместо депозитов будут кредиты. Т.к. кредиты никому не нужны, их берет государство, только в виде ОВГЗ, а выплату взваливает на налогоплательщиков и включает в коммуналку и тарифы (см. новое ценообразование на газ).
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3148
З нами з: 26.02.09
Подякував: 442 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1152115311541155
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 218105
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 85670
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 22697
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.