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1finanсier написав:Друзі, потрібна порада. Треба заплатити по реквізитах на рахунок фірми. Людині, яка буде платити, принципово мати паперову квитанцію про оплату з відділення банку. Тож питання - у відділеннях яких банків стягнуть найменшу комісію за такий платіж. З найближчих відділень - є ПУМБ, Приват, Ощад, А-Банк
Альфа далеко? Комис 0, если стать клиентом (открыть пакет white), сделать оплату через ИБ - в отделении распечатают мем ордер, на всякий случай в назначении написать кто плательщик, хотя в мем ордере уже плательщиком ставят клиента и его счет 2620. В отделении поставят печать и живую поlпись на мем ордере. Затем закрыть пакет, чтобы не платить абонку (если нет желания оставаться клиентом)
сейчас такая модель экономики - вместо депозитов банк получает рефинанс и раздаёт кредиты. Депозиты в новой модели не нужны, проценты по ним будут снижать до нуля. Вместо депозитов будут кредиты. Т.к. кредиты никому не нужны, их берет государство, только в виде ОВГЗ, а выплату взваливает на налогоплательщиков и включает в коммуналку и тарифы (см. новое ценообразование на газ).