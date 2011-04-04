Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:58

sergey_sryvkin написав: Нагадайте, яке законодавство захищає права роботодавців? Чи права тільки гегемонам потрібні? Нагадайте, яке законодавство захищає права роботодавців? Чи права тільки гегемонам потрібні?

Я однажды увольнял одного кадра, который плохо справлялся со своими обязанностями.Это оказалось для меня непростой проблемой. Он вовремя приходил на работу, вовремя приходил с обеда, но плохо работал.А теперь смотрите, что говорит закон.Так, расторгая трудовой договор по п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗоТ по инициативе работодателя за ненадлежащее выполнение, работодатель должен:1) установить и задокументировать факт совершения работником дисциплинарного проступка.2) выяснить, не было ли невыполнение (ненадлежащее выполнение) трудовых обязанностей обусловлено уважительными причинами. Для этого потребуйте от работника письменные пояснения причин невыполнения (ненадлежащего выполнения) трудовых обязанностей.Прим - работник отказался давать письменные пояснения в моём случае.3) установить систематичность нарушений.4) получить предварительное согласие на увольнение работника по данному основанию от выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя), членом которой является работник;5) издать приказ об увольнении работника не позднее одного месяца со дня выявления проступка (не учитывая времени освобождения работника от работы в связи с временной нетрудоспособностью или отпуском). При этом такой приказ может быть издан не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка (ч. 2 ст. 148 КЗоТ);6) в день увольнения выплатить работнику все причитающиеся ему суммы, выдать копию приказа об увольнении.Причём работник отказался подписывать то, что он ознакомлен с приказом об увольнении, отказался прийти в Центр занятости для расторжения трудового договора (сейчас с ЦЗ немного упростили).Я его увольнял примерно месяц, потерял кучу времени, отправлял ему заказные письма с уведомлением, бегал в Фонд занятости на приём дважды и просил их помочь и тд.