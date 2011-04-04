ось розгорнутий аналіз
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:17
ось розгорнутий аналіз
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Додано: Чет 07 січ, 2021 22:52
Альфа далеко? Комис 0, если стать клиентом (открыть пакет white), сделать оплату через ИБ - в отделении распечатают мем ордер, на всякий случай в назначении написать кто плательщик, хотя в мем ордере уже плательщиком ставят клиента и его счет 2620. В отделении поставят печать и живую поlпись на мем ордере.
Затем закрыть пакет, чтобы не платить абонку (если нет желания оставаться клиентом)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:23
НБУ починає (чи то продовжує) зачисту авгієвих стаєн
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:49
В Аваля проблеми? навіщо йому такий жирний рефінанс, які будуть думки, колеги
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:20
greenozon
Работает схема: НБУ дает кредит рефинансирования. Банк покупает ОВДП.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:21
сейчас такая модель экономики - вместо депозитов банк получает рефинанс и раздаёт кредиты. Депозиты в новой модели не нужны, проценты по ним будут снижать до нуля. Вместо депозитов будут кредиты. Т.к. кредиты никому не нужны, их берет государство, только в виде ОВГЗ, а выплату взваливает на налогоплательщиков и включает в коммуналку и тарифы (см. новое ценообразование на газ).
Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:07
Нагадайте, яке законодавство захищає права роботодавців? Чи права тільки гегемонам потрібні?
Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:58
Я однажды увольнял одного кадра, который плохо справлялся со своими обязанностями.
Это оказалось для меня непростой проблемой. Он вовремя приходил на работу, вовремя приходил с обеда, но плохо работал.
А теперь смотрите, что говорит закон.
Так, расторгая трудовой договор по п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗоТ по инициативе работодателя за ненадлежащее выполнение, работодатель должен:
1) установить и задокументировать факт совершения работником дисциплинарного проступка.
2) выяснить, не было ли невыполнение (ненадлежащее выполнение) трудовых обязанностей обусловлено уважительными причинами. Для этого потребуйте от работника письменные пояснения причин невыполнения (ненадлежащего выполнения) трудовых обязанностей.
Прим - работник отказался давать письменные пояснения в моём случае.
3) установить систематичность нарушений.
4) получить предварительное согласие на увольнение работника по данному основанию от выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя), членом которой является работник;
5) издать приказ об увольнении работника не позднее одного месяца со дня выявления проступка (не учитывая времени освобождения работника от работы в связи с временной нетрудоспособностью или отпуском). При этом такой приказ может быть издан не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка (ч. 2 ст. 148 КЗоТ);
6) в день увольнения выплатить работнику все причитающиеся ему суммы, выдать копию приказа об увольнении.
Причём работник отказался подписывать то, что он ознакомлен с приказом об увольнении, отказался прийти в Центр занятости для расторжения трудового договора (сейчас с ЦЗ немного упростили).
Я его увольнял примерно месяц, потерял кучу времени, отправлял ему заказные письма с уведомлением, бегал в Фонд занятости на приём дважды и просил их помочь и тд.
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