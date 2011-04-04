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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 43
Більше десяти
26%
11
Від п'яти до десяти
35%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:17

  flyman написав:
тре буде порахувати,
що за 5 років ліпше зіграло при скледених відсотках, в перерахунку на у.е.


ось розгорнутий аналіз
https://fi202x.blogspot.com/2021/01/2015-2020.html
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:52

  1finanсier написав:Друзі, потрібна порада. Треба заплатити по реквізитах на рахунок фірми. Людині, яка буде платити, принципово мати паперову квитанцію про оплату з відділення банку. Тож питання - у відділеннях яких банків стягнуть найменшу комісію за такий платіж. З найближчих відділень - є ПУМБ, Приват, Ощад, А-Банк

Альфа далеко? Комис 0, если стать клиентом (открыть пакет white), сделать оплату через ИБ - в отделении распечатают мем ордер, на всякий случай в назначении написать кто плательщик, хотя в мем ордере уже плательщиком ставят клиента и его счет 2620. В отделении поставят печать и живую поlпись на мем ордере.
Затем закрыть пакет, чтобы не платить абонку (если нет желания оставаться клиентом)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:23

НБУ починає (чи то продовжує) зачисту авгієвих стаєн

https://minfin.com.ua/ua/2021/01/06/58171782/
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:49

В Аваля проблеми? навіщо йому такий жирний рефінанс, які будуть думки, колеги

https://bank.gov.ua/ua/markets/loans-over-30-days
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:20

greenozon
Работает схема: НБУ дает кредит рефинансирования. Банк покупает ОВДП.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:21

  greenozon написав:В Аваля проблеми? навіщо йому такий жирний рефінанс, які будуть думки, колеги

https://bank.gov.ua/ua/markets/loans-over-30-days


сейчас такая модель экономики - вместо депозитов банк получает рефинанс и раздаёт кредиты. Депозиты в новой модели не нужны, проценты по ним будут снижать до нуля. Вместо депозитов будут кредиты. Т.к. кредиты никому не нужны, их берет государство, только в виде ОВГЗ, а выплату взваливает на налогоплательщиков и включает в коммуналку и тарифы (см. новое ценообразование на газ).
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:07

  1finanсier написав:
  freeze написав:Если предприятию очень нужен именно этот работник, то предприятие всегда пойдёт такому работнику навстречу.
Так раньше и было, зачем кому-то надо вставлять свой регуляторный пятак, непонятно.

Мда... Таке враження, що пише роботодавець.
Шановний, так можна і до маразму дійти - наприклад роботодавцю вимагати від робітника отримувати зарплату в конверті, і обізвати це "внутренние правила и особенности предприятия", або відмовляти у щорічній відпусці, чи в оплаті лікарняного, і знову ж таки мотивувати все це "внутренними правилами и особенностями предприятия" і "зачем кому-то надо вставлять свой регуляторный пятак, непонятно" Тобто таким чином виправдовувати всі самодурства роботодавця

Та ні, просто вимагати від роботодавця виконувати законодавство.

Нагадайте, яке законодавство захищає права роботодавців? Чи права тільки гегемонам потрібні?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:58

  sergey_sryvkin написав:Нагадайте, яке законодавство захищає права роботодавців? Чи права тільки гегемонам потрібні?


Я однажды увольнял одного кадра, который плохо справлялся со своими обязанностями.
Это оказалось для меня непростой проблемой. Он вовремя приходил на работу, вовремя приходил с обеда, но плохо работал.

А теперь смотрите, что говорит закон.
Так, расторгая трудовой договор по п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗоТ по инициативе работодателя за ненадлежащее выполнение, работодатель должен:

1) установить и задокументировать факт совершения работником дисциплинарного проступка.

2) выяснить, не было ли невыполнение (ненадлежащее выполнение) трудовых обязанностей обусловлено уважительными причинами. Для этого потребуйте от работника письменные пояснения причин невыполнения (ненадлежащего выполнения) трудовых обязанностей.
Прим - работник отказался давать письменные пояснения в моём случае.

3) установить систематичность нарушений.

4) получить предварительное согласие на увольнение работника по данному основанию от выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя), членом которой является работник;

5) издать приказ об увольнении работника не позднее одного месяца со дня выявления проступка (не учитывая времени освобождения работника от работы в связи с временной нетрудоспособностью или отпуском). При этом такой приказ может быть издан не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка (ч. 2 ст. 148 КЗоТ);

6) в день увольнения выплатить работнику все причитающиеся ему суммы, выдать копию приказа об увольнении.

Причём работник отказался подписывать то, что он ознакомлен с приказом об увольнении, отказался прийти в Центр занятости для расторжения трудового договора (сейчас с ЦЗ немного упростили).

Я его увольнял примерно месяц, потерял кучу времени, отправлял ему заказные письма с уведомлением, бегал в Фонд занятости на приём дважды и просил их помочь и тд.

Правда уволенный подсел быстро на наркоту и в возрасте 26 лет скончался, перед этим ухитрился набрать кредитов в быстрогрошах и везде оставил мой телефон, мерзавец :mrgreen:
Я уже десять лет теперь посылаю на хрен каких-то звонящих ур** с требованием что-то вернуть, и номер телефона важен, не могу бросить. Зато я научился разговаривать с коллекторами, быстро и чётко - пошёл на ... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:46

  freeze написав:
  sergey_sryvkin написав:Нагадайте, яке законодавство захищає права роботодавців? Чи права тільки гегемонам потрібні?


Я однажды увольнял одного кадра, который плохо справлялся со своими обязанностями.
Это оказалось для меня непростой проблемой. Он вовремя приходил на работу, вовремя приходил с обеда, но плохо работал.

А теперь смотрите, что говорит закон.
Так, расторгая трудовой договор по п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗоТ по инициативе работодателя за ненадлежащее выполнение, работодатель должен:


а почему по сокращению не уволили?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:35

Re: Байки про банки і не тільки....

Shaman написав:а почему по сокращению не уволили?


Там ещё более сложный вариант, начиная с того, что я не менее чем за два месяца должен предупредить письменно о предстоящем увольнении. Как поступить в ситуации, когда работник говорит - не хочу ничего подписывать, это нигде не прописано.
Тут надо понимать, что я типичный представитель малого бизнеса, у меня нет юриста, у меня нет бухгалтера, обязанности которого я выполняю сам. В тоже время трудовой кодекс равняет меня с крупной бизнес структурой, способной содержать штат юристов, кадровиков, бухгалтеров.
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